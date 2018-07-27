Экономист Константин Сонин о том, почему американская экономика так хорошо растет

Сегодняшние данные о темпах роста американской экономики во 2-ом квартале (4.1% в год) — очень хорошие. Можно сказать, чудовищно хорошие. Для развитой, богатой экономики в той фазе, в которой находится американская - с рекордно низкой безработицей, на десятый год устойчивого роста - это исключительно хорошие цифры.



Одним из очевидных последствий является то, что шансы президента Трампа, непопулярного с самого начала и движущегося от скандала к скандалу, каждый из которых мог бы похоронить другого политика, на переизбрание в 2020-м году остаются примерно 50/50.

Очень высокие темпы роста - результат нескольких факторов. Во-первых, "фискального стимула" - снижение налогов, проведённое в конце прошлого года, в сочетании с увеличением расходов - это как стероиды для наращивания мышц. Когда налоги на прибыль корпораций ниже, у владельцев больше денег на инвестиции. За увеличившийся бюджетный дефицит придётся когда-то платить, но, как показывают финансовые рынки - когда-то потом; дефицит увеличился скачком, а ставки, по которым правительство может брать взаймы, почти не выросли.

Второй фактор - отмена многочисленных регулирований, введённых администрацией Обамы. Обычно про регулирование - стандарты в отношении загрязнения окружающей среды, стандарты в области трудовых отношений и т.п. - думают как про институты, но в краткосрочном плане отмена стандартов - это ещё один "quot;фискальный стимул". Раньше фирме нужно было тратить больше денег на соблюдение более высоких стандартов, а если отменены - это как будто владелец получил грант (в размере расходов, которые он теперь не должен нести). То есть больше прибыль и можно больше инвестировать.

Третий фактор - это "виртуальная торговая война", которую ведёт (как и обещал в ходе избирательной кампании) президент Трамп. "Виртуальная", потому что "quot;выстрелов" пока гораздо меньше, чем разговоров. Например, объявленнные тарифы против стран Евросоюза оказались пшиком - они, похоже, отменяются, ещё не начав действовать. Торговая война с Китаем началась, но реальный масштаб пока меньше, чем цифры, мелькающие в воздухе. А вот реальным последствием всей этой словесной войны стало то, что во втором квартале - до введения тарифов (которые, может, в итоге и не введут) - резко вырос экспорт некоторых видов продукции. То есть объявление о будущей войны стало ещё одним стимулом. Тоже, конечно, стероидного, одноразового типа.

Эти три фактора - как минимум два (первый и второй) из которых "рукотворные" - вряд ли бы привели к такому быстрому росту экономики, если бы не всплеск уверенности американских бизнесменов и потребителей в завтрашнем дне, последовавший за избранием Трампа. Стимул стимулом, но если предприниматели не верят в возможность больше заработать, инвестируя, то роста не будет.