Close

#Мир

Пора на выход

27.07.2018

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен покинуть посольство страны в Великобритании, но сроков не обозначил

Президент Эквадора дал понять, что Ассанж не может вечно находиться в посольстве, но при этом отметил, что хочет гарантий безопасности для основателя WikiLeaks.

«Эта ситуация не может продолжаться вечно. В какой-то момент он должен будет выйти. Единственное, чего мы хотим, так это гарантий того, что его жизнь не будет подвержена опасности», — сказал Морено на форуме ForoAmerica в Мадриде, передает «Интерфакс».

На этой неделе СМИ сообщали, что Эквадор уже в ближайшее время может выдать Ассанжа властям Великобритании. Ранее о том, что посольство не может быть вечным убежищем говорил и глава МИД Эквадора. В конце марта правительство лишило Ассанжа каких-либо контактов с внешним миром через интернет, полагая, что его поведение в социальных сетях и его позиция могут ухудшить отношения Эквадора с другими государствами. 

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.