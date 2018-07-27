Пора на выход

Президент Эквадора дал понять, что Ассанж не может вечно находиться в посольстве, но при этом отметил, что хочет гарантий безопасности для основателя WikiLeaks.

«Эта ситуация не может продолжаться вечно. В какой-то момент он должен будет выйти. Единственное, чего мы хотим, так это гарантий того, что его жизнь не будет подвержена опасности», — сказал Морено на форуме ForoAmerica в Мадриде, передает «Интерфакс».