Пора на выход

Президент Эквадора дал понять, что Ассанж не может вечно находиться в посольстве, но при этом отметил, что хочет гарантий безопасности для основателя WikiLeaks.
«Эта ситуация не может продолжаться вечно. В какой-то момент он должен будет выйти. Единственное, чего мы хотим, так это гарантий того, что его жизнь не будет подвержена опасности», — сказал Морено на форуме ForoAmerica в Мадриде, передает «Интерфакс».
На этой неделе СМИ сообщали, что Эквадор уже в ближайшее время может выдать
Ассанжа властям Великобритании. Ранее о том, что посольство не может быть вечным убежищем говорил и глава МИД Эквадора. В конце марта правительство лишило Ассанжа каких-либо контактов с внешним миром через интернет, полагая, что его поведение в социальных сетях и его позиция могут ухудшить отношения Эквадора с другими государствами.
Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году.