Реакция сети на принятие пенсионной реформы

Журналист Александр Плющев в Telegram:

«Закон о повышении пенсионного возраста принят в первом чтении без особых проблем. Между тем, ни президент, ни большинство глав регионов публично по этому узакониванию грабежа не высказались. Сейчас это такой вопрос идентификации на «свой-чужой», как с Крымом в 2014. Но если тогда чиновники наперебой рвались понравиться большинству находящихся в эйфории людей, то сейчас они наоборот, боятся вызвать их гнев. Поэтому долг каждого, особенно, журналистов, пери встрече с ЛЮБЫМ чиновником спрашивать у него, как он относится к повышению пенсионного возраста. И сделать все возможно, чтобы не отпускать, пока не ответит».

в Twitter:

«Госдума все же проголосовала за закон, по которому у десятков миллионов граждан РФ отнимут по несколько сотен тысяч рублей. Называется закон «повышение пенсионного возраста», но суть его именно в этом. 95% населения против, так что официально: наши депутаты — враги народа».

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов в Twitter:

«Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. За проголосовали 72,7% (327 депутатов) — все они теперь в черном списке врагов народа России. Ну а мы готовимся к осеннему протестному наступлению».