«Крымское досье»

В «крымского досье» вошли политические деятели Украины и России, «не признающие выбор крымчан в марте 2014 года, и публичные заявления и действия которых направлены на разжигание межнациональной вражды, ущемление прав и свобод крымчан и содержат угрозы в совершении террористических актов».
В списке значатся имена экс-депутата Верховной Рады Украины Андрея Сенченко, бывшего председателя правительства Автономной Республики Крым, депутата Верховной Рады Сергея Куницына, уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой и других украинцев.
«Эти деятели культуры, поддавшиеся антироссийской пропаганде, словно под копирку повторяют транслируемые Западом тезисы о якобы незаконной аннексии Крыма, тем самым игнорируя осознанный выбор крымчан в марте 2014 года, что оскорбляет жителей полуострова. Сомнения творческих людей можно было бы понять, если бы они прибыли в Крым, чтобы разобраться, что происходит в республике, встретиться с местными жителями, которые были их поклонниками, а теперь удивлены враждебной позицией былых кумиров», — говорится на сайте Общественной палаты Крыма.