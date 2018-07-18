«Крымское досье»

В «крымского досье» вошли политические деятели Украины и России, «не признающие выбор крымчан в марте 2014 года, и публичные заявления и действия которых направлены на разжигание межнациональной вражды, ущемление прав и свобод крымчан и содержат угрозы в совершении террористических актов».

В списке значатся имена экс-депутата Верховной Рады Украины Андрея Сенченко, бывшего председателя правительства Автономной Республики Крым, депутата Верховной Рады Сергея Куницына, уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой и других украинцев.

Отдельным блоком в документ также включены: кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров, актрисы Лия Ахеджакова и Ада Роговцева, музыкант Андрей Макаревич, актер Михаил Ефремов, писатели Борис Акунин, Владимир Войнович, Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, телеведущая Ксения Собчак.

«Эти деятели культуры, поддавшиеся антироссийской пропаганде, словно под копирку повторяют транслируемые Западом тезисы о якобы незаконной аннексии Крыма, тем самым игнорируя осознанный выбор крымчан в марте 2014 года, что оскорбляет жителей полуострова. Сомнения творческих людей можно было бы понять, если бы они прибыли в Крым, чтобы разобраться, что происходит в республике, встретиться с местными жителями, которые были их поклонниками, а теперь удивлены враждебной позицией былых кумиров», — говорится на сайте Общественной палаты Крыма.