Макфол заявил, что у него нет и не было отношений с Браудером

Бывший посол США в России Майкл Макфол, которого Генеральная прокуратура хочет допросить по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, заявил, что не видит в этом смысла, так как никаких деловых связей с финансистом у него нет.

«Честное слово, я не понимаю, что они хотят, что они делают. Это, конечно, несерьезно. Я был американским послом в России. У меня нет никаких отношений с Браудером и его делами <…> Это ужасно, я считаю, как акция вашего государства. Я все-таки служил в американской службе, посол. И вдруг оказалось, что они хотят меня арестовать якобы на какой-нибудь дурацкой экзотической истории, которую они сами придумали. И ваш президент это делает, между прочим, не какие-нибудь чиновники», — сказал Макфол в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

17 июля в Генпрокуратуре России назвали имена сотрудников спецслужб и госслужащих США, которых хотят допросить по делу Браудера. В списке была и фамилия Макфола, так как под его руководством в 2009-2010 годах компилировались докладные записки в Госдепартамент США из Москвы по ходу следствия о деле Магнитского, сообщил начальник управления Генпрокуратуры Александр Куренной.

Сам Браудер связывает свое преследование российскими властями с принятием «Акта Магнитского», который он лоббировал.