Политолог Александр Морозов о последствиях саммита в Хельсинки

Во-первых, прав Иван Крастев: если такая популистская болтанка будет продолжаться, начнется неуклонный рост в США и Европе роли военных в политическом истеблишменте (в качестве противовеса). Во-вторых, если первый секретарь "вашингтонского обкома" плохо стоит в гнезде и его шатает, то гарантией всего становится НАТО и его политическая роль будет расти. В-третьих, Румыния, Болгария, страны Балтии с утроенной энергией должны будут сами заботиться о собственной безопасности, а, значит, идеи Intermarium, сплошного альянса от Балтики до Черного моря, - будет превращаться из забытой и мало кому интересной идеи 20-х гг. ХХ века - в реальный фактор. В-четвертых, не надо подталкивать Германию к милитаризации и требовать, чтобы она увеличила расходы на оборону. В-пятых, при такой слабости президента США, усилится страх перед утерей суверенитета у тех, кто не вступил в НАТО. В-шестых, если не дать сейчас Кремлю по рукам после Черногории и Греции (опираясь и на факт вмешательства в выборы в США), то везде будут "русские партизаны" (под руководством Ковпака-Пригожина) - смысла у этого нет никакого и ни для кого. Кончится эта партизанщина плохои для Европы, и для РФ.такова примерно половина плохих последствий не только саммита, но и всей ситуации с "трампизмом", т.е. с бессмысленным, хаотическим и амбициозным поведением, которое разрушает концепцию "сдерживания", но не имеет никакой ясной концепции взамен.