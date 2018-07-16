Саммит в Хельсинки. Итоги

«Двусторонние отношения переживают сложный период, однако эти трудности не имеют объективных причин. Эпоха холодной войны закончилась и обстановка кардинально изменилась <…> Мы не смогли расчистить все завалы, но сделали первый шаг к этому»», — сказал Владимир Путин.



Дональд Трамп назвал диалог открытым, глубоким и продуктивным.

«Наши отношения никогда не были на столь низком уровне, но это изменилось буквально 4 часа назад», — заявил президент США. Трамп считает, что главная ответственность за подобное состояние американско—российских отношений лежит на тупости чиновников предыдущих американских администраций.

Путин заявил об идее создания экспертного совета для поиска точек соприкосновения и работы над философией выстраивания двусторонних отношений. Также президенты договорились создать группу из представителей предпринимательского сообщества обеих стран, которая подготовит предложения по развитию торговли и инвестиций.Лидеры стран уделили внимание и международной безопасности.«Как крупнейшая ядерная держава, мы несем особую ответственность за международную безопасность. Считаю важным, и мы говорили об этом, отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения. Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений на эту тему», — цитирует Путина «Интерфакс» Судя по ответам на вопросы журналистов на пресс-конференции после более чем двухчасового разговора тет-а-тет и ланча с советниками , речь на саммите шла и о Сирии, и об Иране — в контексте иранских сил, воюющих на стороне Ассада в Сирии. И Трамп, и Путин заявили, что их волнует вопрос безопасности Израиля в контексте того, что происходит в Сирии.Что касается присоединения Крыма к России, то в этом вопросе стороны остались при своем мнении. США — и Трамп — не признают законность этого шага, сказал Путин , Россия настаивает, что действовала в рамках закона. "Мы провели референдум",—сказал Путин, не уточнив, на каком основании "мы", то есть Россия, проводили референдум на территории суверенного государства, Украины. Кстати, Украина ни в каком контексте на пресс-конференции упомянута не была.

Отвечая на вопросы журналистов о возможном вмешательстве России в выборы президента США и предъявленные 12 сотрудникам ГРУ обвинения по этому делу за несколько дней до саммита, то Путин сказал, что у него не было времени разобраться в этом деле, но напомнил про договор о сотрудничестве между странами по уголовным делам. По его словам, Россия готова допросить офицеров при официальном запросе спецпрокурора США Роберта Мюллера, но в ответ США должны допустить россиян к материалам, которые есть у американской стороны, а также позволить российским следователям допросить главу фонда Hermitage Capital и главного лоббиста "Акта Магнитского" в США и в Европе Уильяма Браудера. В России Уильям Браудер заочно приговорен к заключению за мошенничество, неуплату налогов и преднамеренное банкротство. Браудер является автором бестселлера Red Notice ( "Красный Циркуляр") о коррупционной природе власти и бизнеса в России, которая по-русски вышла только на Украине :The New Timesпубликовал главу из этой книги.

Путин так же упомянул о судебном иске, который подала в США компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" известного "повара" Путина, питерского бизнесмена Евгения Пригожина. Путин сказал, что обвинения против "Конкорда" рассыпаются в американском суде. Найти подтверждения этим заключениям Путина не удалось: все последние сообщения по делу об иске "Конкорда", пытающегося оспорить обвинения во вмешательстве в американские выборы, в том числе посредством "фабрики троллей", касаются попыток американских адвокатов "Конкорда" оспорить легальность назчения Роберта Мюллера в качестве спецпрокурора , а так же получить допуск к свидетельствам, на которых строятся обвинения , предъявленные "Конкорду", против чего категорически выступает спецпрокурор Мюллер. Последний утверждает, что российские спецслужбы продолжают кибератаки против американских организаций.

Путин так же заверил, что, хотя он симпатизировал Трампу — кандидату в президенты США, но в американские выборы российские спецслужбы никак не вмешивались. Трамп, судя по всему, разделяет эту точку зрения Путина , которая идет, впрочем, в разрез с позицией его собственных спецслужб.