«Двусторонние отношения переживают сложный период, однако эти трудности не имеют объективных причин. Эпоха холодной войны закончилась и обстановка кардинально изменилась <…> Мы не смогли расчистить все завалы, но сделали первый шаг к этому»», — сказал Владимир Путин.
Дональд Трамп назвал диалог открытым, глубоким и продуктивным.
«Наши отношения никогда не были на столь низком уровне, но это изменилось буквально 4 часа назад», — заявил президент США. Трамп считает, что главная ответственность за подобное состояние американско—российских отношений лежит на тупости чиновников предыдущих американских администраций.
Лидеры стран уделили внимание и международной безопасности.
«Как крупнейшая ядерная держава, мы несем особую ответственность за международную безопасность. Считаю важным, и мы говорили об этом, отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения. Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений на эту тему», — цитирует Путина «Интерфакс».
Судя по ответам на вопросы журналистов на пресс-конференции после более чем двухчасового разговора тет-а-тет и ланча с советниками , речь на саммите шла и о Сирии, и об Иране — в контексте иранских сил, воюющих на стороне Ассада в Сирии. И Трамп, и Путин заявили, что их волнует вопрос безопасности Израиля в контексте того, что происходит в Сирии.
Что касается присоединения Крыма к России, то в этом вопросе стороны остались при своем мнении. США — и Трамп — не признают законность этого шага, сказал Путин , Россия настаивает, что действовала в рамках закона. "Мы провели референдум",—сказал Путин, не уточнив, на каком основании "мы", то есть Россия, проводили референдум на территории суверенного государства, Украины. Кстати, Украина ни в каком контексте на пресс-конференции упомянута не была.
Отвечая на вопросы журналистов о возможном вмешательстве России в выборы президента США и предъявленные 12 сотрудникам ГРУ обвинения по этому делу за несколько дней до саммита, то Путин сказал, что у него не было времени разобраться в этом деле, но напомнил про договор о сотрудничестве между странами по уголовным делам. По его словам, Россия готова допросить офицеров при официальном запросе спецпрокурора США Роберта Мюллера, но в ответ США должны допустить россиян к материалам, которые есть у американской стороны, а также позволить российским следователям допросить главу фонда Hermitage Capital и главного лоббиста "Акта Магнитского" в США и в Европе Уильяма Браудера. В России Уильям Браудер заочно приговорен к заключению за мошенничество, неуплату налогов и преднамеренное банкротство. Браудер является автором бестселлера Red Notice ( "Красный Циркуляр") о коррупционной природе власти и бизнеса в России, которая по-русски вышла только на Украине :The New Timesпубликовал главу из этой книги.
Путин так же упомянул о судебном иске, который подала в США компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" известного "повара" Путина, питерского бизнесмена Евгения Пригожина. Путин сказал, что обвинения против "Конкорда" рассыпаются в американском суде. Найти подтверждения этим заключениям Путина не удалось: все последние сообщения по делу об иске "Конкорда", пытающегося оспорить обвинения во вмешательстве в американские выборы, в том числе посредством "фабрики троллей", касаются попыток американских адвокатов "Конкорда" оспорить легальность назчения Роберта Мюллера в качестве спецпрокурора , а так же получить допуск к свидетельствам, на которых строятся обвинения , предъявленные "Конкорду", против чего категорически выступает спецпрокурор Мюллер. Последний утверждает, что российские спецслужбы продолжают кибератаки против американских организаций.Путин так же заверил, что, хотя он симпатизировал Трампу — кандидату в президенты США, но в американские выборы российские спецслужбы никак не вмешивались. Трамп, судя по всему, разделяет эту точку зрения Путина , которая идет, впрочем, в разрез с позицией его собственных спецслужб.