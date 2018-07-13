В США 12 сотрудников ГРУ обвинили по делу о вмешательстве в выборы

В США Большое жюри предъявило обвинения 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в выборы президента США, сообщил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.

По его словам, они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов, а также их последующей публикации, передает «Медуза» Как уточняет Reuters , офицеры ГРУ обвиняются во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты 2016 года от Демократической партии Хиллари Клинтон и Демократической партии.

Среди обвиняемых: Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.

Обвинения предъявлены за три дня до встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите в Хельсинки.