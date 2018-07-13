ОНФ предложил свои корректировки в пенсионную реформу

Общероссийский народный фронт, основанный и возглавляемый президентом РФ, направит в правительство свои предложения по корректировке пенсионной реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста.



По мнению членов ОНФ, необходимо расширить понятие «предпенсионный возраст» и подвести под него соответствующие гарантии. Одной из дополнительных «страховок» от безработицы для человека предпенсионного возраста должна стать обязательная квота рабочих мест в компаниях и организациях с госучастием.

Необходимо учитывать продолжительность жизни в разных регионах и в зависимости от этого в переходный период корректировать сроки выхода на заслуженный отдых. Также ОНФ предлагает увеличить в полтора раза переходный период, в течение которого будет повышаться пенсионный возраст. Тем самым пенсионный возраст предполагается повышать на один год каждые три года.

Тех, кто на своем предприятии учит или переобучает пожилых людей, а потом дает им работу, нужно поощрять государственными субсидиями, считают в ОНФ. «Все озвученные предложения мы адресуем правительству РФ. На основе этих предложений в ближайшее время наши эксперты разработают пакет поправок к предлагаемому правительством законопроекту. А затем он будет направлен на рассмотрение в Государственную думу», — заявил руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов.