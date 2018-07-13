Дачники проголосуют за мэра Москвы на вокзалах и в больницах

За пределами города жители Москвы смогут проголосовать за мэра на железнодорожных станциях, в больницах, санаториях и автовокзалах.С полным перечнем 183 избирательных участков на территории Подмосковья ознакомился РБК. В списке значатся 46 железнодорожных станций, среди которых Покровка, Истра, Фаустово, Электроугли и Талдом, и автовокзалы в Домодедово и Чехове, автостанция Озеры.
В перечень населенных пунктов, где будут образованы избирательные участки, вошли сельское поселение Совхоз имени Ленина, СНТ «Южнофлотовец» и «Памир», садовые товарищества «Избиратель» и «Измеритель», село Красный Путь, микрорайон Белые Столбы, деревня Раково.
В перечень будущих избирательных участков также вошли туберкулезная больница №3 в Рузском городском округе, московская городская онкологическая больница №2 в городском округе Красногорск и Центральная клиническая больница восстановительного лечения федерального медико-биологического агентства в деревне Голубое Солнечногорского района.
Среди мест нахождения избирателей, где для них образуются участки, указаны психиатрическая клиническая больница №5, расположенная в селе Троицкое городского округа Чехов, и Московский научно-практический центр наркологии в Ступино.
Кроме того, в список попали четыре санатория: «Звенигород», «Волна» в Истре, «Озеро Белое» в Шатуре и Санаторий имени Артема в Химках.
Закон о «дачном» голосовании был принят специально к голосованию 2019 года. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов говорил, что более 3 млн москвичей на выходные выезжают за город, а свыше 10% от 2 млн столичных пенсионеров живут за городом практически полгода. 9 сентября за пределами столицы организуют 209 избирательных участков: 183 — в Московской области, 16 — в Калужской, по пять — в Тульской и Владимирской областях. По словам главы Мосгоризбиркома, голосование за пределами Москвы может увеличить явку на 3%.