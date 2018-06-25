Навальному продлили испытательный срок

Симоновский райсуд Москвы продлил на год испытательный срок Алексею Навальному, осужденному по «делу Кировлеса», сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш

Продлить испытательный срок потребовала ФСИН. Адвокат Навального Ольга Михайлова не смогла присутствовать на суде из-за болезни, поэтому его интересы представлял адвокат по назначению, хотя сам политик от него отказался.

«Каждый понедельник теперь я должен приходить в уголовную инспекцию и отмечаться там как осужденный. Кроме того, еще на год продлен срок, в течение которого мне запрещается участвовать в выборах», — прокомментировал решение суда Алексей Навальный.В 2017 году Навального и Петра Офицерова повторно признали виновными в растрате, назначив им пять и четыре года условно соответственно с испытательным сроком в полтора года.