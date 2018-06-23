Росавиация объяснила задымление в самолете с болельщиками из Перу

На борту самолета Екатеринбург-Москва не было возгорания, объяснила Росавиация. В ведомстве сказали, что инцидент произошел из-за нештатной работы одного из двигателей.

В причинах инцидента будет разбираться комиссия Росавиации, заявили в ведомстве агентству РБК. Самолет компании Utair выполнял рейс из Екатеринбурга в Москву. При заходе на посадку в Тюмени на борту произошло задымление. Воздух, задымленный от перегретого масла, попал в салон самолета. В Росавиации отмечают, что инцидент был кратковременным и самолет благополучно совершил посадку.

Об инциденте сообщили болельщики из Перу, которые летели этим рейсом. По их словам, за 20 минут до приземления произошел хлопок и салон стал поступать дым, при этом разъяснений от бортпроводников не было.