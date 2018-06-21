Запрет на усыновление детей ВИЧ-положительными родителями признали незаконным

Запрет людям с ВИЧ усыновлять детей не соответствует законам. Такое решение вынес Конституционный суд.

Постановление суда опубликовано на его сайте. Оно касается жалобы супружеской пары из Подмосковья. Заявительницу в медицинском учреждении заразили ВИЧ и гепатитом C, сама она не могла родить ребенка и это сделала ее сестра в результате искусственной инсеминации. Но в его усыновлении супругам отказали.

Суд признал, что это не соответствует Конституции. В постановлении говорится, что при решении вопросов усыновления нужно учитывать требования международных правовых актов. «Мировым сообществом признано, что наличие у лица ВИЧ-инфекции не должно рассматриваться в качестве создающего угрозу для здоровья населения», — отмечается в документе.

Интересы истцов в суде защищала международная правозащитная организация «Агора». Ее глава Павел Чиков в своем Telegram-канале назвал решение суда «очень серьезным шагом в сторону снижения дискриминации». В то же время он отметил, что КС РФ решился «на небольшую уступку», так как разрешил усыновлять только детей, которые фактически проживают в семьях ВИЧ-инфицированных. «На разрешение усыновлять таким людям детей из домов ребенка смелости КС не хватило», — отметил Чиков.

В 2014 году Верховный суд РФ признал законным фактический запрет на усыновление детей ВИЧ-инфицированными. За год до этого власти утвердили перечень заболеваний, с которыми нельзя усыновлять детей, брать их под опеку или в патронажную семью. В 2013 году, а оптом и в 2017 сообщалось, что Минздрав готовит поправки, которые снимут этот запрет для родителей с ВИЧ. Изменения не внесены до сих пор.