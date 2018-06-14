По делу о затонувшем катамаране на Волге арестован владелец лодочной станции

Центральный районный суд Волгограда арестовал владельца лодочной станции, с территории которой выходил на Волгу катамаран, столкнувшийся с баржей 11 июня.

Как сообщает «Интерфакс», суд удовлетворил ходатайство следователей. Леонид Жданов проведет под арестом 2 месяца. Ранее он и его адвокат настаивали на домашнем аресте и говорили, что причастность Жданова к преступлению не доказана и нет оснований полагать, что он может скрыться от следствия. Своей вины фигурант не признает.

По словам Леонида Жданова, на лодочной станции проводится только визуальный осмотр судоводителя, поэтому он не мог знать, что тот был пьян. Также Жданов не знал, что катамаран не зарегистрирован по закону, а в момент трагедии находился не на станции, а дома.

Столкновение катамарана «Елань-12» с баржей на Волге произошло 11 июня. Погибли 11 человек из 16, находившихся на борту. Позже оказалось, что судном управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев, в крови которого нашли алкоголь. Кроме того, катамаран не стоял на учете, а на его борту было 16 человек, хотя судно рассчитано на 12. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц».

Следствие считает, что виновником произошедшего мог быть владелец судна. Леонида Жданова задержали 12 июня. По данным следователей, он не попытался предотвратить выход судна в акваторию.