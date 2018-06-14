На задержанного в Москве Питера Тэтчелла составили протокол

66-летний ЛГБТ-активист из Великобритании Питер Тэтчелл отпущен из московского ОВД «Тверское». Полицейские составили на него протокол о нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

О том, что активиста отпустили из ОВД, сообщило в Twitter посольство Великобритании в России.

«Наши сотрудники в Москве помогают Питеру Тэтчеллу, который был сегодня задержан и впоследствии освобожден в России. Мы поговорили с местными властями и рады подтвердить, что с ним все хорошо и он отпущен», — говорится в сообщении дипмиссии.

Питер Тэтчелл проводил на Красной площади одиночный пикет против притеснения ЛГБТ-сообщества в России и убийства геев в Чечне. Тэтчелл известен своими выступлениями в поддержку прав ЛГБТ, он принимал участие в московских гей-парадах. На одном из них, в 2007 году, его избил противник акции и задержала полиция.