Федор Овчинников: дело о наркотиках в Dodo Pizza – 2

Только что вернулся с допроса в УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве в качестве свидетеля по делу о распространении наркотиков в одной из наших франчайзинговых пиццерий на северо-востоке Москвы. К сожалению, это продолжение резонансной истории, которая случилась с нами в начале года.

Это уже второй мой допрос по этому делу. Я думал, что все закончилось и дело закрыли. Так нам сказал следователь два месяца назад. Сегодня я узнал, что следователь сказал правду. В УВД по СВАО дело действительно закрыли, но совсем недавно оно было опять возобновлено Прокуратурой. В запросе из Прокуратуры в МВД СВАО, с которым я ознакомился на сегодняшнем допросе, была сказано, что в ходе предыдущего расследования было допущено «разгильдяйство» (цитата), дознание проходило «ненапористо» (цитата), в связи с этим Прокуратура просит возобновить дело и заново опросить всех свидетелей. В письме Прокуратура просит следствие выяснить связь между DP Global Group (наша холдинговая компания на Британских Виргинских Островах) с компанией ООО «Додо Франчайзинг» и установить собственников DP Global Group. Собственно именно эти вопросы мне и задавал сегодня следователь УДВ по СВАО. Кто создал эти юридические лица? От куда и куда идут деньги. Честно говоря, было немного удивительно, как вопросы юридической структуры нашей компании связаны с делом, где я очень опосредовано и формально прохожу как свидетель. Следователь предположил, может Прокуратура проверяет некое «отмывание средств». Напомню же суть дела.

В ноябре прошлого года в пиццерии «Додо Пицца» в Южном Медведково в туалете для гостей в люке над унитазом сотрудником пиццерии был обнаружен пакет с каким-то неизвестным веществом. Эта пиццерия управляется и принадлежит нашему партнеру-франчайзи предпринимателю Stanislav Semionov. Руководство пиццерии сразу же вызвало полицию. Как оказалось, обнаруженное вещество являлось наркотическом средством. Через месяц в январе 2018 года в этой же пиццерии в том же самом люке был обнаружен еще один пакет. Его опять нашел наш сотрудник. Руководство пиццерии опыть вызвало полицию. Вес обнаруженных наркотических средств был достаточно большим. Два дела объединили в одно с грозной статьей «Распространение наркотиков в особо крупных размерах» с наказанием вплоть до пожизненного заключения.

Как оказалось, находки в пиццериях были только частью цепочки. Еще 1 октября 2017 года, то есть за два месяца до обнаружения «закладки» в пиццерии в Южном Медеведково, в ГУВД по г.Москве поступает заявление от некой гражданки Прониной Е.В. В заявлении говорится о том, что под прикрытием сети пиццерий я и наш партнер-франчайзи в Москве Stanislav Semionov занимаемся распространением наркотических средств. Поставки идут из Латинской Америки. Для этого я постоянно езжу за границу, где у нас есть пиццерия для прикрытия. Финансирование операций и вывод денежных средств осуществляется через компанию DP Global Group. Заявление было отправлено в ГУВД «анонимно», то есть лично никто гражданку Пронину в МВД тогда не видел и никто ее потом не искал.

Дальше на основании анонимного заявления меня начинают очень настойчиво вызывать на допрос в ОВД Южное Медведково в качестве свидетеля по этому делу. На допросе следователь настойчиво пытается установить связь между мной и пиццерией в Медведково. Я рассказываю об этой истории и странном заявлении Прониной в социальных сетях. Дело получает очень широкий резонанс в СМИ. Пользователи Интернета за пару часов находят настоящую Пронину (в заявлении было указано, что она имеет отношение к нашей пиццерии в Люберцах). Оказывается, что инвестором «Додо Пиццы» в Люберцах действительно является Е.В. Пронина, но настоящая Пронина отрицает, что она писала это заявление, а ее подпись на документе подделана. Интересно, получив «анонимное заявление» следствие не стало искать автора Пронину, хотя это было сделать не сложно, а впервую очередь направило свои усилия, чтобы допросить меня по этому делу.

В конечом итоге при большом внимании прессы дело было передано из ОВД Южное Медведково в вышестоящую инстанцию УВД по СВАО г. Москва. Следователь, принявший дело, сказал мне по телефону, что все это было недоразумение и дело скорее всего закроют.

И вот несколько недель назад Прокуратура возобновило дело. Наша тактика простая. Мы будем открыты. Нам совершенно нечего скрывать. От слова «вообще».

На самом деле на все вопросы, которые мне сегодня задавал следователь о нашей юридической структуре есть в открытом доступе. Например, в моем блоге (sila-uma.ru) или выписке из ЕГРЮЛ. DP Global Group — компания, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, является владельцем наших российских юридических лиц — ООО «Пицца Венчур» (собственная сеть пиццерий) и ООО «Додо Франчайзиг» (франчайзинг). Все это официально зарегистрировано в российской налоговой. Всё прозрачно и открыто.

То, что наша холдинговая компания зарегистрирована на Британских Виргинских Островах не является преступлением. Это сделано не для того, чтобы уходить от налогов. Мы платим все налоги в России. Это было сделано для того, чтобы структурировать сделку с большим количеством акционеров на территории английского права. Дело в том, что английское право лучше приспособлено для инвестиций и создания акционерных обществ. У них столетний опыт в этом вопросе. Российское законодательство, к сожалению, не приспособлено к этому, тем более не было к этому готово четыре года назад, когда мы привлекали инвестиции.

В 2013 году мы сделали чудо. Нам отказали в инвестициях профессиональные инвесторы — венчурные фонды. Тогда мы решили привлекать деньги от частных инвесторов через Интернет — от простых людей, кто верил в нашу компанию. Через российское юридическое лицо сделать это было просто невозможно. ЗАО и ОАО — очень дорогие в обслуживании и сложные для организации формы. Тогда мы сделали это в самой дешевой юрисдикции английского права — на Британских Виргинских Островах. Сегодня собственников DP Global Group являются около 200 акционеров. Это простые люди — инженеры, предприниматели, менеджеры, программисты, которые заработали деньги своим трудом. Они поверили вместе с нами в нашу мечту и вложили деньги в Dodo Pizza. Тогда мы совершили невозможное. Мы привлекли более 116 млн рублей, которые обеспечили рост и текущий успех Додо Пиццы. Произошло настоящее российское чудо! Компания из Сыктывкара обогнала международных конкурентов, стала сетью №1 в России и вышла еще в 9 стран, включая США, Китай и Великобританию. И все это больше вопреки, чем благодаря. Без какой-либо помощи государства. Благодаря частной инициативе, открытости и энтузиазму.

Что дальше? Будем идти вперед и работать. Будем открыты. И никогда не будем сдаваться и будем дальше и всегда смотреть на мир позитивно.

Буду держать вас в курсе событий. На очередной допрос по этому делу вызваны также наш партнер-франчайзи Stanislav Semionov и финансовый директор Dodo Pizza.

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