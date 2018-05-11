Татьяна Фельгенгауэр о приговоре Грицу

Во-первых, я рада, что все закончилось.
Во-вторых, в целом, меня устраивает решение суда. Человека изолируют и будут лечить. Надеюсь, он больше никогда и никому не причинит вреда.
Мне хочется сказать огромное спасибо моему адвокату Сергею Бадамшину. Он не только суперпрофи, но и настоящий друг! И вообще котик. Без него я бы не справилась.
Еще я очень благодарна своей семье, моим самым близким и любимым друзьям, которые были рядом.
Есть у меня пара слов про адвокатов обвиняемого. Но тут промолчу. Сергей Викторович еще вчера талантливо сформулировал)))
А так — спасибо всем за поддержку.