Close

#В блогах

Татьяна Фельгенгауэр о приговоре Грицу

11.05.2018

Во-первых, я рада, что все закончилось
felgengauer-tatiana-150.jpg
Наверное, нужно что-то написать про постановление суда.

Во-первых, я рада, что все закончилось.

Во-вторых, в целом, меня устраивает решение суда. Человека изолируют и будут лечить. Надеюсь, он больше никогда и никому не причинит вреда.

Мне хочется сказать огромное спасибо моему адвокату Сергею Бадамшину. Он не только суперпрофи, но и настоящий друг! И вообще котик. Без него я бы не справилась.

Еще я очень благодарна своей семье, моим самым близким и любимым друзьям, которые были рядом.

Есть у меня пара слов про адвокатов обвиняемого. Но тут промолчу. Сергей Викторович еще вчера талантливо сформулировал)))

А так — спасибо всем за поддержку.

Источник

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.