Татьяна Фельгенгауэр о приговоре Грицу

Наверное, нужно что-то написать про постановление суда.

Во-первых, я рада, что все закончилось.



Во-вторых, в целом, меня устраивает решение суда. Человека изолируют и будут лечить. Надеюсь, он больше никогда и никому не причинит вреда.



Мне хочется сказать огромное спасибо моему адвокату Сергею Бадамшину. Он не только суперпрофи, но и настоящий друг! И вообще котик. Без него я бы не справилась.



Еще я очень благодарна своей семье, моим самым близким и любимым друзьям, которые были рядом.



Есть у меня пара слов про адвокатов обвиняемого. Но тут промолчу. Сергей Викторович еще вчера талантливо сформулировал)))

А так — спасибо всем за поддержку.

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