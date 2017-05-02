Александр Плющев об обещаниях ветеранам

02.05.2017

По состоянию на 1 апреля 2017 года количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет 278 человек, членов семей погибших ветеранов — 4403 человека.



Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.



Текущая очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов ВОВ будет полностью закрыта в 2017 году, сообщил глава Минстроя России.



15.04.2018

«По состоянию на 1 апреля 2018 года количеств необеспеченных жильем ветеранов ВОВ и членов их семей из вставших на учет составляет 2950 человек. Из них непосредственно инвалидов и участников ВОВ — 204 человека. Я прошу всех приложить максимум усилий для того, чтобы в приоритетном порядке эти 204 человека получили жилье до 9 мая», - приводятся в сообщении ведомства слова замминистра строительства Никиты Стасишина.

То есть, они за год дали квартиры, самое большое, 74 ветеранам. Это если представить, что за минувший год ни один из них не умер.

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