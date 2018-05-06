Илья Яшин о протесте 5 мая

1. После президентских выборов социологи в очередной раз зафиксировали «рекордно низкие протестные настроения в России».

Вчера мы увидели реальную цену этим исследованиям. Протестные настроения никуда не делись: тысячи людей по всей России готовы выходить на площадь, прекрасно осознавая собственные риски. То есть в буквальном смысле выходить под полицейские дубинки и с готовностью сесть за свои убеждения.

2. Что важно — протест сохраняется в мирном русле. «Диванные бунтари» критикуют нас за это, сидя в безопасной эмиграции: пишут, что надо штурмовать Кремль, а не с плакатами ходить. А я убежден, что только ненасильственный протест дает нам шанс бороться за умы большинства граждан России. Потому что если вы мирно стоите на своем, то показываете твердость своих убеждений. А если переворачиваете машины, то вызываете страх и раздражение у общества.



3. Протест стал гораздо моложе, и лично меня это воодушевляет. Я помню времена, когда на таких акциях сложно было встретить человека моложе пятидесяти, а сейчас на митинги выходят в первую очередь те, кому в буквальном смысле принадлежит будущее России. Власть, конечно, снова затянет песню про втягивание детей в политику. Но в реальности власть сама их и втягивает. У подростков обостренное чувство справедливости, это нормально — они видят и чувствуют лицемерие системы и активно выражают несогласие. Не хотите, чтобы тинейджеры протестовали? Дайте стране сменяемость власти, нормальную экономику и атмосферу свободы.

4. Отдельно пара слов про действия полиции. То, во что власть превратила правоохранительные органы, это катастрофа. Их просто натравливают на молодежь — и полицейские, вместо того чтобы взбунтоваться, демонстративно выкручивают руки подросткам, бьют их дубинками и растаскивают по автозакам. Такой садизм потрясает. При этом мотивация примитивная: полиция знает, что за разгон несогласных полагаются премии. Кому-то заплатят, кому-то выделят квартиру. Именно потому они так выслуживаются.

5. Даже спорить не хочу с теми, кто оправдывает жестокость полицейских и пишет, что они просто действовали по инструкции. Вспомните несанкционированный митинг кадыровцев у посольства Мьянмы в Москве. Где были их инструкции? Полиция тогда попряталась по переулкам и старалась не привлекать внимание агрессивных горцев. А как подросткам руки заламывать — так они герои.

6. Еще глупее аргумент про то, что на Западе разгоняют жестче: газом, водометами, дубинками. Не слушайте эту чушь пропаганды: ни в одной цивилизованной стране мирные протесты не разгоняют. Полиция применяет силу, только если протест приобретает общественно опасную форму, то есть когда люди начинают громить витрины, переворачивать машины, применять насилие. У нас же ничего подобного нет, ни одно стекло не разбито, все строго в рамках 31-й статьи Конституции — мирно и без оружия. Поэтому действия полиции являются противозаконными.

7. Ну и наконец, главный вопрос — помитинговали, выразили несогласие, а что делать дальше? Мой ответ: сопротивляться и гнуть свою линию. Улица была и остается важным участком политической борьбы за будущее страны. Важным — но не единственным. Есть еще просвещение: помогайте распространять независимые доклады про коррупцию, видеоматериалы и расследования, которые готовит оппозиция, доносите до людей правду, переубеждайте сторонников власти. Участвуйте в выборах: волонтерами, кандидатами, наблюдателями. Всё это в совокупности приведет к переменам.

8. Но самое главное — запретите себе ныть и жаловаться. Великие перемены требуют мужества и терпения.

Оригинал