Леонид Волков о блокировке сайта Навального

То, что РКН заблокирует на основании «решения» Усть-Лабинского суда блог Навального — это было предсказуемо. Им только повод дай.



(Напомню, что никакого решения суда никто в глаза не видел, ни одного заседания по иску Дерипаски к Рыбке не было, и лишь предварительное заседание (!) назначено на 1 марта).

Столь же очевидно, что в 2018 году это уже никого не испугает. Надеюсь, среди моих френдов нет тех, кто не умеет обходить блокировки? Благо делается это элементарно.



А вот что грустно — это история про самоцензуру Инстаграма (то есть Фейсбука).

У Роскомнадзора, конечно, нет политического мандата блокировать в России Youtube или Instagram. А если внести в реестр хотя бы один ролик на Youtube или одну картинку в Instagram, то, в силу того как (криво и через известное место) реализован сам механизм блокировок, будут заблокированы все эти сервисы целиком.

Поэтому Роскомнадзор не вносит и никогда ни за что не внесет в свой реестр ролики с Youtube или фотографии из Instagram. Вместо этого он пишет сервисам (то есть компаниям Google и Facebook) грозные письма: «по законам РФ вы должны удалить...». И ждет, что те удалят сами.

Так вот, YouTube (Google) ничего сам удалять не стал, и не будет, это их принципиальная позиция. А вот Instagam (Facebook) удалил — и это очень плохо. Сейчас будем с ними связываться и объяснять, как они глубоко не правы.

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