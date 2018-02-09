Павел Чиков: к медицинской теме

Судебная хроника врачебных дел в работе юристов Агоры и Зоны права за последние пару месяцев выглядит так.



Санкт-Петербург

Рассмотрение жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников скорой психиатрической помощи, применивших силу к фотокорреспонденту Давиду Френкелю в отделе полиции. Целый год врачи и СКР блокируют расследование избиения фотографа.



Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу начальника больницы им. Гааза ФСИН России Дмитрия Иванова. Ему инкриминируется халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По данным следствия, он «не организовал и не проконтролировал назначение и проведение специального лечения рака у Екатерины Нусаловой, в результате чего она не получала надлежащую помощь и скончалась».

Забайкалье

Рассмотрение уголовного дела в отношении гинеколога, обвиняемой в смерти роженицы. Когда в феврале 2016 года акушер-гинеколог Тунгокоченской центральной районной больницы Ирина Филиппова делала кесарево сечение 28-летней Елене Поддубецкой, она не применила свои познания в медицине и не выяснила клиническое состояние здоровья роженицы. В результате женщина умерла, новорожденный остался жив.

В Чите супруги Гантимуровы просят суд взыскать 2,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда за ненадлежащую медицинскую помощь, оказанную в перинатальном центре и городском роддоме. В результате некачественного наблюдения за течением беременности, а также проведения дефектных родов 11 апреля 2017 года их дочь получила вред здоровью. 20 мая 2017 года она умерла в больнице.

Татарстан

Рассмотрение иска женщины к Нурлатской ЦРБ за смерть 2-летней дочери. В июле 2016 года заведующая педиатрическим отделением Нурлатской ЦРБ Резеда Юнусова без проведения обязательных процедур неверно оценила тяжесть состояния двухлетнего ребенка, не передала пациентку под наблюдение дежурному врачу, покинула рабочее место, в результате чего девочке на протяжении 15 часов не оказывалась медицинская помощь.

Кировский районный суд Казани признал бывшую медсестру Светлану Валишину виновной в смерти машиниста РЖД (ч. 2 ст. 109 УК РФ) и приговорил ее к ограничению свободы сроком на два года. Ранее Мещанский райсуд Москвы взыскал 200 тысяч рублей с больницы в пользу родителей погибшего.

Суд взыскал 800 тысяч рублей с Агрызской центральной районной больницы в пользу супруги и трех малолетних детей умершего пациента Александра Бондаря. Медучреждение обязано выплатить каждому из истцов по 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В ноябре 2016 года на протяжении пятнадцати дней хирург Агрызской ЦРБ Вячеслав Тубылов, зная о тяжелом состоянии пациента, не осматривал его, лечение не назначал и не проводил, ежедневные обходы совместно с коллегами не совершал. Хотя имелись абсолютные показания для операции, мер для ее проведения Тубылов не принял. В результате больной умер от язвенной болезни желудка, осложнившейся массивной кровопотерей.

Сочи

Сочинская больница согласилась выплатить 3 миллиона рублей родителям девочки, ставшей инвалидом, и не стала обжаловать решение суда о взыскании.

В сентябре 2013 года Екатерину Чипизубову доставили в родильный дом при городской больнице №1 Сочи. После рождения ее дочери (ставшей инвалидом) поставили диагноз: перинатальное поражение ЦНС (центральной нервной системы), отек головного мозга и т.д.

Судебно-медицинская экспертиза выявила серьезные дефекты при оказании помощи Чипизубовой.

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