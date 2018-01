«Непопадание в список — повод уволиться»

Публикацию в США «кремлевского доклада» — списка 210 российских чиновников и бизнесменов, близких к президенту Владимиру Путину, весь день комментировали в Москве. NT собрал реакцию тех, кто попал, и тех, кто не вошел в доклад.

Власть

Владимир Путин на встрече с доверенными лицами признался, что не видел список, но был о нем проинформирован. «Нам нужно думать о себе, о своей экономике, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, обороноспособности, и тогда всем придется осознать, что нет никакого смысла составлять списки и сдерживать наше развитие», — сказал Путин.

Президент пошутил, что ему «обидно» самому не оказаться в списке и добавил, что власти России были готовы предпринять ответные шаги и «скатить наши отношения до нуля». Но пока российская сторона воздержится от этого, так как это «не выгодно всему миру».

Премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что, по его мнению, «непопадание в этот список — повод уволиться». «Но, конечно, мы так поступать не будем», — сказал премьер, отметив, что если бы Россия подготовила свой список, куда вошли бы администрация президента США, Палата представителей, Сенат, Верховный суд, офис генерального прокурора, то в Америке ничего бы не произошло. «То же самое произойдет и в нашей стране — ничего», — отметил Медведев.







Вице-премьер министр Дмитрий Медведев Фото: The Council of Federation / photo on flickr



По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, американские политики одержимы недугом. «Я бы назвала его санкциомания», — сказала Матвиенко. Она добавила, что включение в список всей российской деловой и политической элиты, включая премьер-министра, является «грубейшим вмешательством во внутренние дела суверенного государства».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев написал в своем Facebook, что список — это «всерьез и надолго». «Отношения США с Россией находятся на ложном пути, а последствия очередного недружественного шага предельно токсичны и будут подрывать перспективы сотрудничества на годы вперед. Нормальными этим отношениям уже не быть, во всяком случае пока во власти в Вашингтоне нынешнее поколение политиков, сформировавшихся в период Холодной войны и так и не выдавивших ее хотя бы по капле из своих душ, одержимых маниакальной идеей «американской исключительности», — считает Косачев.

Вице-премьер Юрий Трутнев ответил в духе Путина. «Было бы очень обидно не попасть в такую компанию», — цитирует РБК Трутнева.

Оказавшийся в списке вице-премьер Аркадий Дворкович считает, что такое действие американцев было ожидаемо. «Это не санкционный список, это список, насколько мы понимаем, используется для дальнейших решений, оценок. Будем проводить мониторинг ситуации и при необходимости реагировать. Никаких поводов для действий пока нет. Это похоже на книжку «Кто есть кто в российской политике», — прокомментировал Дворкович.

Советник президента, глава Совета по правам человека Михаил Федотов назвал свое попадание в список «запредельной некомпетентностью». «Я полагал, что Минфин США — серьезная организация, и список будет составлен из аналитических материалов и секретной информации, а они просто взяли телефонный справочник, это смешно», — заявил Федотов.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назвал свое включение в «кремлевский список» признанием заслуг перед городом и Россией.

Бизнес

«Нет никаких рисков, не видим их», — заявил фигурант списка, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков «Интерфаксу».

В «Ростехе» сказали, что включение в список этой компании — пример недобросовестной конкуренции. «Когда не получается честно конкурировать, в ход идут санкции. С их помощью американские коллеги решают свои прагматичные бизнес-задачи. Пытаются заставить нас сдаться и уйти. Но для нас — это лишь стимул работать активнее»,— заявили в компании.

В «Лаборатории Касперского» сказали, что они не согласны с внесением Евгения Касперского в «кремлевский список», так как капиталы компании не используются для достижения политических целей.

Включение акционеров «Трансконтейнера» в «кремлевский доклад» пока имеет нейтральный эффект, заявил ТАСС первый заместитель финансового директора компании Андрей Жемчугов.

«Газпром» выдержит очередную попытку давления со стороны США после опубликования «кремлевского списка», — считает председатель совета директоров компании, экс-премьер Виктор Зубков. «Они и так постоянно давят все время, с поляками, с прибалтами. Ну, ничего, выдержим», — заверил он.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал журналистам, что в компании не комментируют санкции, а работают с ними. «Мы к этому были готовы, хотя ничего в этом правильного и логичного не видим. Ничего удивительного в этом нет, исходя из тех принципов, по которым формируются эти списки, соответственно, мы должны быть к этому готовы. Хотя принципы порочны изначально», — сказал Леонтьев.

Оппозиция

Алексей Навальный отметил отсутствие в списке российских судей, что, по его мнению, «самое обидное». Также политик обратил внимание, что, опубликованный список — это еще не санкционный список. Против кого и какие меры введет администрации президента США, видимо, изложено в закрытой части доклада.

«Еще хочется добавить, что, как мы видим на примере включения в самый жесткий санкционный список Артема Чайки, аналитическая работа по российским коррупционерам ведется, и их истории внимательно изучаются. Формулировки, с которыми Чайка-младший попал под санкции, говорят о том, что сотрудники Казначейства США «в теме», — пишет Навальный.

«Конечно, можно «порадоваться» за Сечина и других одиозных персонажей, но все мы знаем, что будет дальше: ядерная бомбардировка Воронежа и массовые компенсационные выплаты из бюджета членам кооператива «Озера»



Не совсем доволен работой Минфина США Михаил Ходорковский, который написал, что отсутствие главы Чечни Рамзана Кадырова при наличии Михаила Федотова в открытой части списка показывает, что в открытой части находиться безопаснее.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков написал в своем Facebook, что список больше похож на «последнее китайское предупреждение»: «Критерии списка мне не очевидны: например, почему в нем Дмитрий Каменщик или Глеб Фетисов, которые преследовались государством? Олег Тиньков и Михаил Федотов? Со многими людьми из списка я знаком и не раз слышал от них, что они считают себя «вне политики». Ну вот, классика: политика пришла за тобой. Мораль актуальна не только для фигурантов списка… Практический вывод для нас: ничего хорошего. Конечно, можно «порадоваться» за Сечина и других одиозных персонажей, но все мы знаем, что будет дальше: ядерная бомбардировка Воронежа и массовые компенсационные выплаты из бюджета членам кооператива «Озера».