Правительство смягчает «закон Яровой»

Правительство РФ прислушалось к критике антитеррористического «закона Яровой», обязывающего операторов связи хранить трафик, пишет «КоммерсантЪ». Как ранее просили участники рынка, необходимый объем хранилищ данных будут рассчитывать, исходя не из емкости сетей связи, а из фактического трафика. Может быть перенесен и срок вступления требований в силу — с июля на октябрь 2018 года.

О том, что Министерство связи и массовых коммуникаций РФ смягчает условия хранения данных, следует из письма заместителя главы ведомства Дмитрия Алхазова в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Министерство согласилось, что совокупная монтированная емкость сетей превышает фактический абонентский трафик, следует из письма. В доработанном проекте постановления Минкомсвязи указано, что операторы должны будут хранить фактически переданный трафик, за исключением голоса, в течение 30 суток. Объемы хранимой информации могут быть пересмотрены после 1 декабря 2022 года, дополнительные предложения в этой части должны будут предоставить Минкомсвязь и ФСБ.

Операторы также смогут сэкономить на оборудовании. Для хранения данных они смогут использовать уже имеющуюся инфраструктуру и оборудование после «доработки в соответствии с техническими решениями, выработанными в совместных рабочих группах при участии Минкомсвязи, ФСБ, разработчиков оборудования и самих операторов».

В правительстве допускают также, что требования «закона Яровой» по хранению пользовательского трафика могут вступить в силу не 1 июля 2018 года, а на несколько месяцев позже. Отсрочка целесообразна и необходима, так как до сих пор нет утвержденных норм по реализации закона, а операторы не успели протестировать технические решения, необходимые для его исполнения.

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