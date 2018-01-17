Алексей Навальный о горках за явку

Как же мне нравится наша забастовка избирателей. Хотя бы потому, что очень смешно наблюдать как корежит это жулье и какие смешные трюки они придумывают для того, чтобы заманить людей на это липовое голосование.



В ледовом городке Екатеринбурга будут бесплатно катать на горке и каруселях тех, кто поддерживает выборы.

Чтобы бесплатно прокатиться с горки, достаточно будет назвать кодовую фразу «Мы за выборы». В Екатеринбурге в эту пятницу можно будет бесплатно прокатиться на каруселях и скатиться с большой горки в ледовом городке. Об этом Е1.RU сообщил Николай Наумчук, директор компании «Айс-проект», которая строила новогоднюю площадку.



— В пятницу, 19 января, будет акция бесплатного катания с большой горки и всех аттракционов в поддержку выборов 18 марта — за сильного президента России, — уточнил Наумчук. — Достаточно просто прийти и произнести кодовые слова: «Мы за выборы!» и кататься сколько угодно.



Ну прелесть же просто.

И сегодня же в Екатеринбурге пришел отказ в согласовании акции 28 января. Оказывается, ее проведение, как и вообще призыв не ходить на выборы создает угрозу безопасности страны (!), а также подрывает ее политическую и социальную стабильность.

Восхитительно:

— мы не пустим вас на выборы;

— мы закроем для вас СМИ;

— своим кандидатам мы разрешим ставить пикеты, кубы, палатки, лотки и юрты где угодно;

— вам мы запретим собираться под любыми предлогами;

— а еще мы не дадим вам бесплатно кататься на горке.

Что это означает? Всем обязательно надо участвовать в акции 28 января.

А в Екатеринбурге прямо хоть специальную акцию проводи: обязательно выйти и выступить против этих мерзких беспредельных рыл, а потом пойти на горку и кататься на ней бесплатно.

Участвуйте в забастовке избирателей, это весело и правильно.

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