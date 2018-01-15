Леонид Волков о решении Минюста ликвидировать фонд Навального

Про Минюст:

— нас удивляет одно, пожалуй, что это так поздно случилось; с проверкой в ПВГ пришли только в ноябре;



— зато теперь они движутся крайне быстро, просто поразительно; о предварительном заседании 11 января они нас не уведомили, мы узнали о нем случайно; материалы дела получили тоже только 11 января, и на 22 января уже рассмотрение по существу; кто знает, как работают суды в Москве, знает, что это вторая космическая скорость;



— суть проста: помешать забастовке избирателей; на ПВГ висят все договора аренды помещений и все договора с сотрудниками, ликвидация ПВГ поставит нас в организационном плане в непростое положение (конечно, выпутаемся);

— история, конечно, подчеркнуто политическая: если Минюст находит (допустим) какие-то нарушения в деятельности НКО, он имеет уйму инструментов — может предписать устранить нарушения, может приостановить деятельность и т.д., но эти сразу выходят с иском о ликвидации, ничего не стесняясь;

— для контекста надо понимать: мы предвидели возможность такого сценария и в 2017 году делали 4–5 попыток сделать «запасное» юрлицо, все эти попытки были зарублены Минюстом по смехотворным обстоятельствам, то есть просто отказывали в регистрации любого юрлица, так или иначе с нами аффилированного.

Подробности расскажем позже, когда изучим все материалы, там пачка листов в 300–400 в приложениях к иску.

P.S.: ПВГ — фонд «Пятое время года», операционное юрлицо нашей кампании, я там директор.

Источник