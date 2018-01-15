Татьяна Фельгенгауэр о реакции СМИ на трагедию в Перми

Работала сегодня выпускающим редактором (это типа шеф новостей). Понятное дело, у нас всю мою смену — новости из Перми. Нападение в школе, раненые, фантастический коммент Пескова про «внутреннюю поножовщину». Ужас, в общем. Ну и у нас в ньюзруме висят телеки (надо же знать, что на каналах крутят в новостях). Так вот. Про Пермь «Первый канал» сообщил в 12 второй новостью. А в 15 и вовсе не стал говорить. Второй канал, кажется, вообще проигнорировал эту тему. На РБК видела и включения, и комментарии. НТВ — пропустила, не знаю. Но на сайте точно есть в главных новостях.



Вот интересно: неужели итоговая скучнейшая пресс-конференция Лаврова важнее случившегося в Перми? Именно с этого уникального мероприятия начинали «Первый» и «Второй». Кстати, я помню наказы старших, что сама по себе пресс-конференция — не может быть новостью. Но не для телеков, видимо.

В общем, грустно это все. И очень жалко всех, кто попал в эту страшную историю в Перми. Я их понимаю, кажется, лучше многих.

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