Против редактора «Новой газеты Европа»* Кирилла Мартынова** возбудили уголовное дело

ТАСС сообщил, что против главреда «Новой газеты Европа» возбуждено уголовное дело «за организацию деятельности нежелательной организации». Сам Следственный комитет пока публично не объявлял о начале преследования журналиста.

Генпрокуратура объявила «нежелательной» организацией «Новую газету Европа» в июне 2023 года. Ведомство объяснило свое решение «тенденциозными информационными материалами в ущерб интересам Российской Федерации» и цитированием других «экстремистских» и «нежелательных» организаций.



Сайт издания заблокировали на территории России спустя всего несколько недель после старта проекта в апреле 2022 года.



С начала военного вторжения России в Украину 140 организаций были признаны «нежелательными», им фактически запретили работать в стране. По административным протоколам за сотрудничество с «нежелательной» организацией рекордсменом среди СМИ стала «Медуза»* — 22 протокола. Уголовное дело против главного редактора возбуждают впервые, что открывает возможности уголовного преследования по данной статье всех главных редакторов крупнейших оппозиционных СМИ.





*Признаны в России «иностранными агентами» и «нежелательной» организацией.

**Признан в России «иностранным агентом».