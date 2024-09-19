Экс-начальника Генштаба Молдовы и фигуранта расследования The Insider* Игоря Горгана обвинили в госизмене

Бывшему начальнику Генерального штаба Молдовы Игорю Горгану предъявлено обвинение в госизмене. Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Эмиль Гайтур, обратил внимание The Insider, выпустивший в июне расследование о Горгане.

«Лицу, фигурирующему в ранее объявленном прокурорами деле, присвоен статус обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается... и человек пользуется презумпцией невиновности до окончательного решения суда, согласно закону», — рассказал Гайтур.

В расследовании The Insider на основании полученной переписки Горгана с его кураторов из ГРУ, указывается, что экс-начальник Генерального штаба Молдовы регулярно докладывал о внутренней политической обстановке в республике и передавал данные о визитах представителей Минобороны Украины, которые закупали военную технику и снаряды для своих вооруженных сил.



Игорь Горган проработал в Генштабе до конца 2021 года, пока новый президент Майя Санду не отправила его в отставку. А накануне массовой высылки из Молдовы российских дипломатов-шпионов в июле 2023 года он устроился на работу в ООН. При этом, пользуясь своими старыми связями в Минобороны Молдовы, Горган оставался важным информатором ГРУ.

После выхода расследования глава администрации президента Республики Молдова Адриан Бэлуцел выступил с заявлением. «Подобные преступления против государства должны караться самым суровым образом за измену. В 2021 году этого человека отстранила от должности президент Майя Санду. Государственные награды (присвоенная ему в 2006 году медаль «За боевые заслуги», в 2015 году — «Вера Отечеству»), а также воинские звания будут отозваны», сообщил он.





*Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.



