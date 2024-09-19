Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС снять все ограничения на удары Украины вглубь России

Депутаты Европейского парламента призвали страны Европейского союза снять ограничения на использование Украиной западного вооружения для ударов по территории России. Поддержали соответствующую резолюцию 425 депутатов, против выступили 131 депутат, воздержались — 63.

Согласно резолюции, Украина нуждается в снятии ограничений, чтобы в полной мере реализовать свое право на самооборону и не быть уязвимой к нападениям на свое население и инфраструктуру.



Евродепутаты отметили, что дефицит боеприпасов, вооружения и ограничения на их использование могут подорвать усилия, которые были предприняты ранее. И в очередной раз призвали ЕС выполнить обещание 2023 года по поставке 1 миллиона боеприпасов, а также ускорить поставки вооружения, систем противовоздушной обороны и крылатых ракеты Taurus.



«Все страны ЕС и союзники по НАТО должны коллективно и индивидуально взять на себя обязательства тратить не менее 0,25% своего ВВП ежегодно на военную помощь Украине», — отмечается на сайте Европарламента.

В резолюции также призвали к усилению санкций против Ирана и Северной Кореи, а также китайских лиц и организаций, в качестве борьбы с обходом ограничений.



«Депутаты Европарламента хотят, чтобы ЕС и партнеры-единомышленники создали жизнеспособный правовой режим для конфискации российских государственных активов, замороженных ЕС, чтобы компенсировать Украине огромные убытки, которые она понесла», — отмечается в официальном сообщении.