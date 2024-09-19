NYT: Как Израиль создал современного «троянского коня»

Издание The New York Times рассказало о новых методах ведения войны и раскрыло некоторые детали операции израильских спецслужб, которая вывела из строя тысячи боевиков «Хезболлы».

Во вторник в Ливане пейджеры начали пищать сразу после 15:30, оповещая боевиков «Хезболлы» о сообщении от их руководства. На самом деле сообщения были отправлены израильскими спецслужбами, и уже через несколько секунд сигналы сопровождались звуками взрывов и криками в магазинах и домах по всему Ливану.



Израиль не подтвердил и не опроверг свою роль во взрывах, но 12 нынешних и бывших сотрудников оборонного ведомства и разведки подтвердили NYT, что за взрывами стояли спецслужбы Израиля, которые разработали и провели сложную операцию, не имеющую аналогов.

Поддерживаемые Ираном группировки, такие как «Хезболла», уже давно уязвимы для израильских атак с использованием сложных технологий. Например, в 2020 году Израиль убил ведущего иранского ученого-ядерщика с помощью робота, управляемого дистанционно через спутник.

Как отмечает издание, данная операция стала модернизированным «троянским конем». Оказалось, что венгерская компания B.A.C. Consulting, которая является производителем пейджеров от имени тайваньской компании Gold Apollo, была подставной, и это не единственная подобная компания. По словам трех офицеров разведки, осведомленных об операции, она была частью израильского прикрытия. Более того, были созданы еще как минимум две подставные компании, чтобы скрыть реальную личность людей, создававших пейджеры: офицеров израильской разведки. При этом B.A.C. брала на работу и обычных клиентов, для которых производила целый ряд обычных пейджеров.



Однако главным клиентом была «Хезболла», пейджеры для группировки производились отдельно и содержали батарейки, начиненные взрывчатым веществом.

Пейджеры начали поставляться в Ливан летом 2022 года в небольших количествах, но после того как руководство группировки выступило с осуждением использования сотовых телефонов, производство и закупка пейджеров резко увеличились. Офицеры «Хезболлы» должны были постоянно носить с собой пейджеры, а в случае войны пейджеры должны были использоваться для того, чтобы сообщать бойцам план действий.



Для «Хезболлы» пейджеры были защитной мерой, но в Израиле сотрудники разведки называли их «кнопками», на которые можно было нажать, когда наступит подходящий момент. В результате массовых взрывов пейджеров погибли 12 человек, более 2700 получили ранения.

На следующий день стали взрываться уже рации. Японский производитель компания Icom, чье имя было указано на портативных радиостанциях, взорвавшихся в Ливане, заявила, что сняла эти устройства с производства десять лет назад. Icom заявила, что у нее нет запасов модели IC-V82, и выпустила предупреждение о том, что «почти все» радиостанции IC-V82, доступные для покупки, являются подделкой. В компании отметили, что неоднократно предупреждали о массовом появлении контрафактной продукции.



Компания заявила, что продает продукцию только авторизованным дистрибьюторам и что она придерживается строгого экспортного контроля, основанного на правилах, установленных министерством экономики Японии.

Между тем в четверг эти устройства можно было легко приобрести в интернете.

Неизвестно пока, где «Хезболла» приобрела взорвавшиеся рации, в результате взрывов погибли 25 человек, 608 получили ранения.







Фото: Reuters