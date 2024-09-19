Жителя Удмуртии оштрафовали на 15 тысяч рублей за участие в деятельности «нежелательной» организации

Пресс-служба судов Удмуртии сообщила о назанчении штрафа в 15 000 рублей жителю Можги за «участие в деятельности иностранной неправительственной организации Форум Свободных Народов ПостРоссии, признанной «нежелательной» на территории России».

Правонарушителем оказался продюсер удмуртских проектов Артем Медведев, эмигрировавший за границу. При этом уведомлений от властей он не получал, о штрафе узнал из сообщения пресс-службы судов.



По версии Можгинского районного суда, его оштрафовали за то, что в июле 2024 года он «выполнял функции удмуртского мецената, принимал участие в заседаниях указанной организации, акциях, пикетах, используя национальную удмуртскую одежду». Еще одним «доказательством» участия в деятельности «нежелательной» организации стало то, что Медведев давал «негативную оценку политической и экономической деятельности России, спецоперации, призывал к смене политического строя страны».



Медведев рассказал каналу «Удмуртия против коррупции», что оштрафовали его за участие в дискуссии о распаде России. Оплачивать штраф он не собирается.



«Хочу сказать — не бойтесь. Суть этого режима — чтобы горстка бездарей из ФСБ, Росгвардии и местных АП запугала 140 млн человек. Нас все же много. А команда узурпатора в меньшинстве. Но пока им удается держать нас в страхе — они побеждают. Не бойтесь. Будьте честными хотя бы с собой — не обязательно лезть на баррикады и подставляться. Но хотя бы в душе надо быть честным с собой — война преступна, Путин узурпировал власть. Это не будет длиться вечно, падение режима мы с вами увидим своими глазами. Оно скорее близко, чем далеко», — заявил Медведев.

С начала военного вторжения России в Украину более 140 организаций были признаны «нежелательными», им фактически запретили работать в стране. После штрафов по административной статье за участие в деятельности такой организации открывается уже возможность уголовного преследования.

