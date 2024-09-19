Reuters: Индия через европейских покупателей поставляет Украине оружие, несмотря на недовольство Кремля

Европейские покупатели больше года передают Украине произведенные в Индии артиллерийские снаряды, несмотря на протесты Москвы, пишет Reuters со ссылкой на одиннадцать индийских и европейских правительственных чиновников и представителей оборонной промышленности. Поставки боеприпасов Украине по данной схеме осуществляются уже более года.

Среди европейских стран, отправляющих индийские боеприпасы в Украину — Чехия, которая возглавляет инициативу по поставке Киеву артиллерийских снарядов из-за пределов Европейского союза.

По словам трех индийских чиновников, Кремль как минимум дважды обсуждал этот вопрос с Нью-Дели, однако не добился прекращения поставок. Индийский чиновник заявил, что Дели следит за ситуацией. Но, по словам одного из руководителей оборонной промышленности, непосредственно знакомого с поставками, Индия не предпринимала никаких действий по ограничению поставок в Европу.

При этом Индия также поддерживает теплые отношения с Россией, ее основным поставщиком оружия на протяжении десятилетий, а премьер-министр Нарендра Моди отказался присоединиться к возглавляемому Западом режиму санкций против Москвы.

Как отмечает агентство, Индия рассматривает затянувшуюся войну в Европе как возможность развить свой зарождающийся сектор экспорта вооружений, это и стало главным фактором, повлиявшим на поставку вооружений Украине.

Согласно данным, собранным аналитическим центром Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в период с 2018 по 2023 год Индия экспортировала вооружений на сумму чуть более 3 млрд долларов. За последний год объемы сильно увеличились. Министр обороны Раджнатх Сингх заявил на конференции 30 августа, что в прошлом финансовом году оборонный экспорт превысил 2,5 миллиарда долларов и что Дели хочет увеличить этот показатель до 6 миллиардов долларов к 2029 году.

Имеющиеся в свободном доступе таможенные документы показывают, что за два года до вторжения в феврале 2022 года три крупных индийских производителя боеприпасов — Yantra, Munitions India и Kalyani Strategic Systems — экспортировали компоненты боеприпасов на сумму всего 2,8 млн долларов в Италию и Чехию, а также Испанию и Словению. С февраля 2022 года по июль 2024 года эта цифра выросла до 135,25 млн долларов.

Согласно таможенным данным, в Украину могут поставляться 155-мм осколочно-фугасные снаряды, 120-мм и 125-мм боеприпасы и минометные снаряды калибра 120 и 125 мм.

Россия, поставляющая более 60% импортируемого Дели оружия, является ценным партнером Индии, однако ее давление не повлияло на прекращение поставок.

Уолтер Ладвиг, эксперт по безопасности в Южной Азии из Королевского колледжа Лондона, считает, что утечка относительно небольшого количества боеприпасов была полезна для Дели с геополитической точки зрения. «Это позволяет Индии показать партнерам на Западе, что она не на стороне России в российско-украинском конфликте», — сказал он, добавив, что у Москвы мало рычагов влияния на решения Дели.

Фото:Reuters