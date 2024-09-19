В Белгородской области ФСБ сообщила о задержании очередного «диверсанта»

ФСБ отчиталась о задержании жителя Бердска, который якобы собирался устроить теракт в Белгородской области, на «административном объекте». ТАСС сообщил, что подозреваемый «задержан с поличным при подготовке к сoвершению теракта». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как и в случае с другими подобными сообщениями, имя задержанного не сообщается. По данным ФСБ, житель Бердска через мессенджер установил контакт «с представителями одного из запрещенных в РФ украинских вооруженных формирований». По их указанию он незаконно приобрел самодельное взрывное устройство для совершения теракта на административном объекте в Белгородской области. Почему для совершения теракта задержанный проделал путь в несколько тысяч километров, следствие не сообщило.

Российские силовики на фоне войны в Украине регулярно отчитываются о задержании жителей регионов и захваченных российскими войсками территорий. Они якобы готовили теракты и диверсии или собирали данные для украинской стороны.

По данным «Агентства»*, с момента полномасштабного вторжения России в Украину при задержании были убиты 16 «агентов украинской разведки». У пяти убитых в сообщениях не было указано гражданство, один был белорусом, остальных госагентства назвали россиянами.





*Признано в России «иностранным агентом».