Российские прокуроры за последние два года отменили реабилитацию более 4 тысяч человек, которые были признаны жертвами политических репрессий

Органы прокуратуры за последние два года добились отмены реабилитации более 4 тысяч человек, сообщил «Коммерсанту» официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. По его словам, все они ранее были восстановлены в правах как жертвы политических репрессий, однако в ходе проведенных проверок выяснилось, что среди таких людей «оказались военнослужащие СС и сотрудники оккупационных администраций, каратели и полицаи». Всего было проверено более 14 тысячи заключений о реабилитации.

Проверяя публикации СМИ, Генпрокуратура обнаружила ряд фактов реабилитации лиц, «изменивших Родине в период Великой Отечественной войны». Сами документы о реабилитации датированы концом 1990-х - началом 2000-х. Как сообщил Иванов, прокуроры выявили граждан, которые «добровольно вступили в военизированные формирования вермахта и войска СС, служили в карательных батальонах и полицейских отрядах или оказывали содействие фашистским оккупантам, работая в созданных ими органах местного самоуправления».

Между тем, если решение о реабилитации было принято прокуратурой на основании заявления осужденного либо его родственников, то прокуратура его отменить не может и обращается в суд. Если же решение о реабилитации принято самой прокуратурой после изучения уголовных дел без заявления гражданина, то надзорный орган вправе отменить его самостоятельно.