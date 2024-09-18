В оккупированном Мариуполе возбудили дело против полковника из Забайкалья за поборы с подчиненных на сумму  1 млн рублей

57-летний полковник Евгений Лужбин собирал со своих подчиненных деньги за различные нарушения, пишет забайкальская газета «Вечерка» со ссылкой на материалы дела. Источник ASTRA утверждает, что Лужбин командовал мотострелковым батальоном, расположенном в селе Еленовка самопровозглашенной «ДНР». Дело по статье о взятках в особо крупном размере возбудил Следственный комитет Мариуполя.

Лужбин якобы требовал от подчиненных писать рапорты о добровольном переводе в штурмовые подразделения и не указывать дату, чтобы потом использовать их для шантажа. «Если солдаты отказывались платить Лужбину подати и откупы, он угрожал, что они на длительное время отправятся в штурмовые подразделения на линию боевого соприкосновения, где могут быть убиты или ранены», — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.



По версии следствия, всего в течение года полковник получил от военнослужащих не менее миллиона рублей взятками.



По информации ASTRA, в 2018 году Лужбина уже судили за необоснованное обогащение: он четыре года получал денежное довольствие военнослужащего, хотя сам на этот момент уже был уволен в запас. Всего за это время он получил от государства 2,5 млн руб. Однако его все же призвали в армию осенью 2022 года в период мобилизации.



Как утверждает «Вечерка», в августе уголовные дела были возбуждены в отношении еще нескольких командиров родом из Забайкалья. Их обвинили в том, что они за провинности сажали людей в яму, требуя за выход из нее выкуп в размере 50 тысяч рублей.

