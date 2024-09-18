В Омске из-за надписи на заборе прокурора полиция пришла с обыском к дочери и внуку фермеров, которых преследуют за антивоенную позицию

Из-за надписи на заборе прокурора силовики пришли с обыском к старшей дочери семьи Гордиенко, которых преследуют из-за их антивоенной позиции. Об этом «ОВД-Инфо»* рассказала Анастасия Гордиенко, условно осужденная на 1,5 года по делу о повторной «дискредитации» российской армии.

Силовики провели обыск из-за надписи «ГОМОСЕК» на заборе у прокурора Александра Старосека, который 15 августа на суде запросил для Анастасии два года колонии по делу о «повторной дискредитации» российской армии.

При обыске изъяли баллончик с краской, которым сын Марины Гордиенко и его друг Евгений красили скутер. У Евгения также провели обыск. «У Марины сын красил скутер, они нашли краску, обрадовались, а она оказалась не та», — заявила пенсионерка.

В августе Анастасию Гордиенко признали виновной в «повторной дискредитации» российской армии. Причем свидетелем обвинения на суде выступил брат ее мужа. Дело возбудили из-за нескольких комментариев в «Одноклассниках», один из которых содержал фразу «Да, я хочу победы Украины над фашизмом, и что?..» Эксперт МВД посчитал, что слова «Россия» и «фашизм» в этом высказывании представлены «как контекстуальные синонимы», а «Россия характеризуется как фашистское государство».

Ранее Гордиенко привлекли к административной ответственности по статье о «дискредитации» армии. В октябре 2022 года пенсионерка провела одиночный пикет в Омске у памятника Богдану Хмельницкому с плакатом «Матери, остановите войну». Женщину задержали, а вечером того же дня оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» ВС РФ и еще на две тысячи рублей по статье о «неповиновении полиции».

В июне 2024 года домой к семье снова приходили с обыском — уже по уголовному делу Сергея Гордиенко. По неподтвержденной информации, против него также возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» армии.

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Признан в России «иностранным агентом».