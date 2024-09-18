В Ливане прошла вторая волна взрывов средств связи у боевиков «Хезболлы»

Государственное информационное агентство Ливана сообщило, что по меньшей мере три человека погибли в результате взрывов в Бейруте, источники в органах безопасности сообщили агентству Reuters, что сотни людей получили ранения в результате серии новых взрывов по всему Ливану. Позже появилась информация о пяти погибших и 300 раненых.

Вечером в среду начали взрывать радиостанции, используемые террористической группировкой «Хезболла», которые были приобретены пять месяцев назад, примерно в то же время, что и пейджеры, которые массово взрывались вчера.

Как пишет The Times of Israel, по крайней мере один из взрывов произошел рядом с похоронами погибших накануне, организованными «Хезболлой».

Помимо раций, как пишет турецкое агентство Tasnim, в Бейруте взрываются ноутбуки, компьютеры и другие электронные устройства, а также скутеры. «9 канал» Израиля также сообщил о взрывах аппаратов для снятия отпечатков пальцев, а также систем солнечной энергии.

Моссад, имеющий богатый опыт проведения сложных операций на чужой территории, за несколько месяцев до взрывов, произошедших во вторник, установил взрывчатку в пейджеры, привезенные «Хезболлой», сообщили агентству Reuters высокопоставленный источник в органах безопасности Ливана и еще один источник.



Число погибших накануне возросло до 12 человек, сообщил в среду министр здравоохранения Ливана Фирасс Абиад. В результате нападения во вторник было ранено около 3000 человек, в том числе многие бойцы боевой группы и посланник Ирана в Бейруте.

«Хезболла» в ответ выпустила около 20 ракет в направлении израильского города Кирьят-Шмона. Часть ракет сбили израильские военные, о жертвах пока не сообщалось.

Фото: AFP