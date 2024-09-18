Евгений Чичваркин*: «Сейчас любой человек, которому поперек горло стоят Мария Певчих** или Леонид Волков**, могут их убить и свалить все на Невзлина*»

Евгений Чичваркин высказал свое мнение о «Невзлингейте», отметив, что все еще остерегается давать оценки, так как это и так сильный удар по оппозиции.





Живущие в правовой Великобритании и достаточно правовой Литве, Певчих и Волков не стали бы обвинять человека со связями, деньгами, определенной репутацией в тяжелейшем преступлении против личности, если бы у них не было достаточно для этого оснований, считает Чичваркин. «Наверное, они тысячу раз подумали о последствиях, потому что последствия драматические от этого заявления, последствия драматические абсолютно для всей оппозиции, для каждого», — отметил бизнесмен.

«И если окажется, что то, что говорят Мария и Леонид, правда, то моя картина мира окончательно поменяется в еще большее недоверие своему взгляду на людей», — отметил Чичваркин. Он отметил, что это будет даже выглядеть не так, что Невзлин «сошел с ума», значительно хуже, что тогда «версия, которая была у прокуратуры и с которой не соглашался сначала „ЮКОС“, а потом весь мир, начинает выглядеть очень логичной».

Исполнители, соучастники и заказчики нападений, по мнению бизнесмена, должны быть на годы изолированы от общества, кто бы это ни оказался.

Он также добавил, что выглядит эта история, как абсолютно феноменальный успех, спецслужб, которые в какой-то момент, когда от них уже никто ничего не ждал, сделали феноменальную спецоперацию.

При этом Чичваркин отметил, что самые большие риски после публикации расследования несут сами руководители ФБК. «Сейчас в течение нескольких недель ФСБ-шники или кто-нибудь другой, любой человек, которому поперек горло стоят Мария Певчих или Леонид Волков, могут их убить и свалить все. Вот они указали, что это злодей. И все, их заказать кому-то проломить голову...

В цивилизованных мягких странах Европы это в целом достаточно исполнимая история. К тому же между странами нет границ, и человек может приехать из другой европейской страны, где такие грязные услуги, в общем, стоят понятных денег. И риск, под которым сейчас находится все руководство ФБК, он абсолютно огромный. То есть я рекомендую, я предлагаю сейчас публично, а предложил это лично, если у вас в вашем файндрайзинге нет места личной охраны, то сейчас не место кривляться и не время кривляться, я готов пофайндрайзить для вас это, потому что как минимум на несколько месяцев это точно стоит сделать после таких объявлений».

При этом Чичваркин заметил, что у него все же остались вопросы и к ФБК, так как они «не смогли справиться с инстинктом политической борьбы», пытаясь «подтащить» к этому Михаила Ходорковского*, как делали и ранее в фильме «Предатели». «У меня нет никаких сомнений, что он не может быть к этому причастен, просто из-за своих убеждений, из-за своих каких-то моральных качеств. Я никогда не поверю, что он к этому причастен», — сказал бизнесмен.

Евгений Чичваркин отмеиил, что он все больше и больше понимает Алексея Навального, который после Координационного совета оппозиции решил ни с кем больше не кооперироваться. Потому что в позицию к Путину приходят, исходя из разных мотивов, имея очень разные бэкграунды, разные моральные основы или вообще их полное отсутствие.

«Это абсолютно ужасно. По всем по нам нанесен удар», — уверен Чичваркин.





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Признаны в России «иностранными агентами».

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Признаны в России «иностранными агентами», внесены в список «террористов и экстремистов».

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Признан в России «экстремистской» организацией.

Фото: Дiм