Конфликт четы Бакальчук из-за Wildberries стал причиной перестрелки в центре Москве

Днем 18 сентября в центре Москвы произошла стрельба возле офиса маркетплейса Wildberries, расположенного в бизнес-центре «Романов двор».

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук назвала «неудачной попыткой рейдерского захвата» события в офисе компании, где произошла стрельба. По ее утверждению, группа людей под руководством ее мужа Владислава Бакальчука, а также Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве.

Владислав Бакальчук, в свою очередь, утверждает, что на него и на команду «пытались совершить нападение», когда они приехали на переговоры.

«Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. <...> У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — отреагировала Бакальчук в своем телеграм-канале.



Всего в перестрелке пострадали 10 человек, сообщило РИА Новости. ТАСС написал об одном погибшем. Телеграм-каналы пишут, что ранен полицейский.



Как отмечает «Агентство»*, среди пострадавших в перестрелке у головного офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» (в 350 метрах от Кремля) оказались как минимум три бойца MMA с Кавказа. Олин из них, Умар Чичаев — боец смешанных единоборств из Чечни, который живет в Грозном и выступает за клуб «Ахмат», основанный Рамзаном Кадыровым. Чичаев также служил в Росгвардии в Чечне. В его профиле в соцсетях журналисты нашли фотографии с Рамзаном Кадыровым, Адамом Делимхановым и бывшим командиром отряда СОБР «Ахмат», ныне зампредом правительства Чечни Абузайдом Висмурадовым.

Перестрелка произошла после того, как Кадыров вмешался в конфликт основателей маркетплейса. О конфликте Владислава и Татьяны Бакальчук стало известно в июле, когда Владислав обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он заявил, что его жена «связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес». Вскоре Татьяна Бакальчук подала на развод. Конфликт связан с объединением Wildberries с гораздо меньшей компанией — оператором наружной рекламы Russ. «Агентство» писало, что объединение объясняется романом Татьяны Бакальчук с директором Russ Робертом Мирзояном. По данным СМИ, сделку Wildberries и Russ одобрил Путин.





*Признаны в России «иностранным агентом».

