В России заработал сайт электронных повесток, которые приравняли к бумажным

В России заработал сайт единого реестра воинского учета. В данный моменте проводится проверка реестра в трех российских регионах.

О запуске эксперимента по рассылке электронных повесток с 15 сентября ранее сообщали региональные власти и издания со ссылкой на Минобороны. Однако два дня после анонсированного старта сайт так и не работал.



Путин подписал закон о приравнивании электронных повесток к бумажным в апреле 2024 года. Согласно нововведениям выезд из России будет запрещен для призывников, получивших повестку и не явившихся в военкомат. При этом повестки будут считаться врученными по истечении семи дней после размещения в реестре.



В реестре будут собирать информацию о военнообязанных по 50 пунктам: данные о месте жительства (в том числе не по прописке), наличии второго гражданства и ВНЖ/ПМЖ, данные о работе, образовании, состоянии здоровья, судимостях, датах выезда и въезда в страну. Основной системой для уведомления военнообязанных о всех новых записях в реестре станут Госуслуги. Как только в нем появится запись о военнообязанном, ему автоматически придет уведомление в личном кабинете портала. При этом уведомление, полученное через Госуслуги, не будет иметь юридической силы, но введет ограничения на выезд из страны, операции с недвижимостью и многое другое. Они будут формироваться автоматически и передаваться в отраслевые информационные системы.

Единый реестр должен начать полноценно работать с 1 ноября. В настоящее время проводится проверка единого реестра воинского учета в Рязанской области, Сахалинской области, Республике Марий Эл.

