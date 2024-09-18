Центр «Досье» рассказал про фабрику фейков под контролем администрации президента

Консорциум журналистов-расследователей обнаружил структуру по дезинформации, которой управляет администрация президента. Ее внутреннее название — «Команда И». Утечка документов произошла из находящегося под санкциями «Агентства социальных проектов», пиар-фирмы политтехнолога Ильи Гамбашидзе. С документами ознакомились издания Süddeutsche Zeitung и Delfi Estonia, о деятельности структуры, которая сконцентрировалась на деятельности в соцсетях написал центр «Досье».

Год назад Илон Маск поделился мемом — фотографией напряженного человека с лицом Зеленского и подписью: «Когда 5 минут не просил миллиардной помощи [Украине]». Спустя три дня в заметке с совещания администрации президента России и «Агентства социального проектирования» появилась такая запись: «Мем Маска — сделан Софией». Центр «Досье» пишет, что высокопоставленные представители администрации президента каждую неделю проводят летучки с сотрудниками «Команды И», активно участвует в совещаниях глава управления внутренней политики Александр Харичев, проект курирует заместитель главы АП Сергей Кириенко. Ответственная за продукт команды — референтка управления по развитию информационных технологий и инфраструктуры связи София Захарова.

«Мы работаем системно: наша работа включает в себя сбор и анализ информации из западного медиаполя, поиск потенциально опасных направлений информационных атак, аналитику, разработку собственных нарративов, а также их упаковку в контент, работающий на увеличение коэффициента полезной эффективности Проекта», — описывает в презентации «Команды И» ее работу Илья Гамбашидзе, одетый в камуфляжную форму с нашивкой «Идеологические войска».

Как указывает Центр «Досье», помимо обычной работы «фабрики троллей», команда занимается подделкой сайтов известных западных медиа, где выходят дезинформационные статьи и формирует информационную повестку при помощи придуманных мифов. Основные направления работы команды — Украина и Запад. На первом фронте сотрудники Гамбашидзе пытаются дискредитировать украинское руководство, внести раскол в элиты, деморализовать ВСУ и дезорганизовать население страны, такие задачи перечислены в одном из документов. На втором — снизить поддержку Украины со стороны Запада. Например, в мае 2023 года они продвигали фейки о пропаже тогдашнего главнокомандующего ЗСУ Валерия Залужного. Харичев, как следует из протокола, на совещании приказал распространять версию о том, что главкома убили, так как он выступал против Зелинского. Осенью 2023 года член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин публично объявила, что Украина торгует органами детей, озвучив информацию, которую вбросили в инфополе ресурсы команды.

О создании поддельных сайтов медиа было известно и ранее — западные журналисты дали им название Doppelganger, или «Двойник». В марте 2024 года «Агентства социальных проектов» и сам Гамбашидзе попали на этом основании под санкции США.



«Команда И» не забыла и про своих соотечественников. В июле 2023 года на совещании озвучили предложение по «информационному воздействию на релокантов», уехавших из России после начала полномасштабной войны в Украине. Их разделили на «напуганных патриотов», тех, кто сбежал от мобилизации или выступает против войны из моральных соображений, и «антироссийских» политиков, активистов и журналистов. Первых политтехнологи предложили успокаивать и заманивать назад, а вторых — дискредитировать и раскалывать. В одном из документов говорится об усиления недоверия к «главным деятелям эмиграции — Михаилу Ходорковскому*, Гарри Каспарову*, Леониду Волкову**, Илье Пономареву** и Марии Певчих**».

В утечке имеется список постоянных сотрудников «Агентства социального проектирования», на разные проекты компании работает более 100 человек. Заместителем руководителя числится Николай Тупикин, попавший под санкции США вместе с Ильей Гамбашидзе.







*Признаны в России «иностранными агентами».



**Признаны в России «иностранными агентами», внесены в список «террористов и экстремистов».