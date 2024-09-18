Компания Microsoft заявила, что новые российские попытки вмешательства в выборы в США направлены на кампанию Камалы Харрис

Новая попытка, связанная с распространением фальшивых видеороликов, дискредитирующих Харрис и ее кампанию, является последним случаем иностранного вмешательства, связанного с Россией, и свидетельствует о быстром переключении иностранных противников на кампанию Харрис после того, как она заменила президента Джо Байдена в избирательном бюллетене, сообщило Politico со ссылкой на исследования компании Microsoft.



Как пишет издание, Microsoft обнаружила доказательства того, что две «связанные с Кремлем» группы в последние недели распространяли видеоролики, в которых сторонники Харрис нападали на сторонников бывшего президента Дональда Трампа, а также видео, в котором актриса выдавала себя за Харрис в вымышленном инциденте с наездом на человека. По данным Microsoft, каждое из этих видео набрало миллионы просмотров, а одно из них было размещено через поддельное новостное издание Сан-Франциско, чтобы придать видео больше достоверности.

Результаты исследования Microsoft были обнародованы через две недели после того, как Министерство юстиции удалило более 30 веб-сайтов, связанных с российскими попытками повлиять на выборы. Эксперты компании заявили во вторник, что они уже видели усилия этой операции влияния по созданию новых сайтов и перемещению туда контента.



«Переключение внимания на кампанию Харрис-Вальца отражает стратегический ход российских агентов, направленный на использование любых предполагаемых уязвимостей новых кандидатов», — написал Клинт Уоттс, генеральный менеджер Центра анализа угроз Microsoft, в блоге, посвященном полученным данным.



Microsoft также заметила усилия группы, связанной с Китаем, известной как Storm-1852, распространявшей в социальных сетях контент, критикующий Харрис и Байдена, отмечает Politico. Ранее были выявлены китайские группы влияния, распространяющие контент, использующий разногласия в американском обществе. Однако многие из тех, кто размещал сообщения от имени группы, замолчали после того, как на этот контент обратили внимание.



Microsoft предупредила, что подобная активность, вероятно, продолжится в ноябре, особенно со стороны России. Компания прогнозирует, что Москва будет использовать хакерские группы для распространения своих сообщений в интернете, используя пропаганду, созданную искусственным интеллектом.



В прошлом месяце компания обвинила Иран в атаке на президентскую кампанию Дональда Трампа.



Фото: Justin Sullivan/Getty Images

