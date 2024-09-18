Операция «Пейджер»: более 3000 раненных и 11 убитых террористов

Как сообщило издание The New York Times, небольшое количество взрывчатки было заложено в пейджеры, которые «Хезболла» заказала у тайваньской компании Gold Apollo. По словам нескольких источников издания, пейджеры были «модернизированы» до того, как они попали в Ливан. Большинство из них были модели AR924, хотя три другие модели Gold Apollo также были включены в партию.

По словам нескольких чиновников, были заказаны более 3000 пейджеров, которые «Хезболла» распространила среди своих членов по всему Ливану и союзникам в Иране и Сирии. Израильская атака затронула те пейджеры, которые были включены и принимали сообщения.

Как рассказали NYT чиновники осведомленные о ходе операции, взрывчатое вещество было вмонтировано рядом с батареей в каждом пейджере. Также был установлен переключатель, который можно было активировать дистанционно, чтобы привести взрывчатку в действие. В 15:30 в Ливане на пейджеры поступило сообщение, которое выглядело так, будто оно исходит от руководства «Хезболлы». Вместо этого сообщение активировало взрывчатку и пейджеры стали массово взрываться.



Независимые эксперты по кибербезопасности, изучившие видеозаписи атак, заявили, что сила и скорость взрывов были вызваны одним из видов взрывчатых веществ, а не нагревом батарейки, как изначально предполагали в Ливане.



Керен Элазари, израильский аналитик по кибербезопасности и исследовательница из Тель-Авивского университета, говорит, что атаки были направлены на «Хезболлу» в наиболее уязвимых местах. В начале этого года лидер «Хезболлы» Хасан Насралла строго ограничил использование мобильных телефонов, которые, по его мнению, становятся все более уязвимыми для израильской слежки. «Эта атака ударила их по ахиллесовой пяте, потому что они лишились центрального средства связи», — считает Элазари.

Министр здравоохранения Ливана сообщил государственным СМИ, что по меньшей мере 11 человек погибли и более 2700 получили ранения. Позже количество раненных возросло до 3000 человек. Некоторые издания сообщали о 4000 пострадавших обладателей пейджеров, однако без ссылок на официальные источники.

«Хезболла» обвинила Израиль в организации нападения, но описала лишь некоторые детали своего понимания операции. Израиль никак не прокомментировал нападение.



Тайваньская компания Gold Apollo заявила в среду, что пейджеры, которые использовались при взрывах в Ливане, были произведены не ею, а компанией BAC, имеющей лицензию на использование ее бренда, сообщает Reuters. «Продукт был не наш. На нем был только наш бренд», — сказал основатель и президент Gold Apollo Хсу Чинг-Куанг журналистам в офисе компании. В заявлении компании говорится, что модель AR-924 была произведена и продана BAC. «Мы только предоставляем разрешение на использование торговой марки и не имеем никакого отношения к разработке или производству этого продукта», — говорится в заявлении. Ранее Хсу говорил, что фирма, получившая лицензию, находится в Европе, но позже отказался комментировать местонахождение BAC.

Как сообщили агентству Reuters несколько источников, заговор готовился много месяцев. Осведомленный источник сообщил Axios, что операцию одобрили в начале недели на совещаниях по безопасности с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, членов его кабинета министров и глав спецслужб.

Фото: AFP