У боевиков «Хезболлы» в Ливане и Сирии взорвались пейджеры, которые они использовали для связи

Более двух тысяч представителей ливанской террористической группировки «Хезболла» получили ранения в результате взрыва пейджеров, которыми они пользовались для связи между собой, сообщает Reuters. Один из представителей «Хезболлы», говоривший на условиях анонимности, сказал, что детонация пейджеров стала «крупнейшим нарушением безопасности», которому подверглась группировка за почти год войны с Израилем.

Министр здравоохранения Ливана заявил, что 2800 человек получили ранения в результате взрывов пейджеров, восемь человек погибли и 200 находятся в критическом состоянии.



Среди раненых также посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, сообщает агентство Mehr. При этом ранее появились сообщения, что новую партию пейджеров, которые начали взрываться, выдавали именно участникам террористической группировки.

Al Jazeera полагает, что устройства были взломаны в результате скоординированной атаки. В Ливане считают, что за ней стоит Израиль. Там в свою очередь не комментируют произошедшее. Между тем взрывы пейджеров зафиксировали и в Сирии.



Аналитики отмечают, что «Хезболла» активно использует пейджеры, чтобы Израиль не перехватил сообщения. Один из экспертов предположил, что устройства были взломаны, перед тем как их передали членам группировки.



Фото:Reuters