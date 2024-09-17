После начала войны в Украине в российской армии резко выросло количество зарегистрированных случаев ВИЧ, за 2023 год - на 20%

Число регистрируемых случаев ВИЧ среди российских военнослужащих в четвертом квартале 2023 года выросло на 20% по сравнению с довоенными показателями, пик роста случаев был зарегистрирован после мобилизации, эти данные «Верстка»* обнаружила в научной статье врачей из структур Минобороны, опубликованной в «Военно-медицинском журнале».

Абсолютные значения по заболеваемости ВИЧ среди военных авторы статьи не приводят, однако раскрывают динамику роста. Если принять за единицу число новых выявленных случаев ВИЧ в армии в I квартале 2022 года, то к осени 2022 года рост составил 5%, к концу 2022 года — 13%, а в начале 2023 года был зарегистрирован пик роста регистрируемых случаев заболевания — более чем на 40%. В конце 2023 года среди военнослужащих ВИЧ обнаруживали примерно на 20% чаще, чем до войны. Причем в прошлом году абсолютное большинство людей с диагнозом ВИЧ зарегистрировано среди контрактников — 99,8%.



Отмечается, что по итогам 2022-2023 годов «обстановка по ВИЧ-инфекции в Вооруженных Силах РФ ухудшилась и характеризуется как неустойчивая». Основной причиной этого стало то, что в армию попали люди, не прошедшие обследование на ВИЧ, когда их отбирали на службу по контракту. Также были зафиксированы случаи, когда контрактники предоставляли фиктивные справки об отсутствии ВИЧ-инфекции, хотя им был поставлен этот диагноз и они состояли на диспансерном учете. В статье говорится, что такие люди заключали контракт с Минобороны, получали положенные им выплаты, а затем увольнялись после проведения военно-врачебной комиссии.

При этом выводы в статье касаются не столько методов борьбы с негативной динамикой, сколько репутационных рисков. «С учетом высокой социальной значимости ВИЧ-инфекции возможны репутационные потери для Минобороны России в случае распространения соответствующей информации силами некоммерческих организаций и (или) иноагентов», — говорится в статье.







*Признана в России «иностранным агентом».