В Петербурге убили антивоенного активиста Виталия Иоффе

Смерть 53-летнего оппозиционного активиста Виталия Иоффе подтвердила «Бумаге»* его дочь Елена. По информации «Фонтанки», тело Иоффе с множественными ножевыми ранениями нашли в квартире в Калининском районе Петербурга.

Как пишет «Ротонда», по факту убийства проходит проверка, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело. На данный момент подозреваемая — квир-блогерка Александра Синько, рассказала изданию дочь Иоффе Елена. После убийства блогера рассказал своим подписчикам, что сделала это из-за попытки изнасилования.

Судя по опубликованным «Осторожно, новости» скриншотам, Синько с аккаунта убитого писала в чат на 30 человек. Сейчас чат удален.



По данным канала «Mash на Мойке», она нанесла мужчине не менее 20 ножевых ранений. Блогерка хотела покинуть Россию, но доехала до Выборга и решила прийти в отдел полиции, чтобы дать признательные показания.



Виталий Иоффе регулярно выходил с пикетами против войны в Украине и посещал суды над политическими заключенными. За год с начала российского вторжения в Украину его задерживали около 10 раз, сообщила «Бумага».



24 февраля 2023 года, в годовщину начала войны в Украине, Иоффе и Синько задержали из-за возложения цветов у памятника Тарасу Шевченко. На них составили протоколы по статье о нарушении региональны коронавирусных ограничений.





*Признаны в России «иностранным агентом».

Фото: Бумага



