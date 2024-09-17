Москвичу, которого после участия в опросе «Радио Свобода»* осудили по статье о военных «фейках», заменили принудительные работы на реальный срок

Тройка судей во главе с судьей Никишиной ужесточила приговор москвичу Юрию Коховцу по делу о военных «фейках», вместо принудительных работ его отправили на пять лет в колонию общего режима, сообщил корреспондент «Медиазоны»** из зала суда.

Приговор суда первой инстанции не устроил ни защиту, ни обвинение. Адвокат Коховца Елена Шереметьева настаивала на оправдании своего подзащитного. Государственный обвинитель Зайцев посчитал наказание в первой инстанции слишком мягким, тогда прокуратура просила назначить ему пять с половиной лет реального лишения свободы.

Сегодня в последнем слове Юрий Коховец сказал, что в момент участия в уличном опросе не знал о существовании уголовной статьи за военные «фейки», а также не предполагал, что видео опроса будет опубликовано. «Если бы я знал, что они это выложат, я бы к ним, наверное, даже не подошел», — сообщил Коховец.

Прокурор в апелляции повторил свою просьбу о назначении 5,5 лет колонии, подчеркнув, что Коховец совершил преступление в период проведения «спецоперации».



Поводом для возбуждения уголовного дела стали слова, сказанные Коховцом в уличном опросе «Радио Свобода» в июле 2022 года. «Это наше правительство развязало: Путин и его гоп-компания. Россия сама себе создала вот эти все проблемы. Вот она сколько, 20 лет говорит, что НАТО является большой проблемой? Я в НАТО вообще никаких проблем не вижу, никого они захватывать не собираются», — рассказал тогда журналистам москвич. Он также вспомнил про события в Буче, где «военные из Бурятии и Дагестана расстреливали мирных жителей вообще без причин».



В марте 2023 года против москвича возбудили уголовное дело по статье о военных «фейках». Его задержали, однако меру пресечения назначили в виде подписки о невыезде. Изначально Коховца обвиняли в распространении «фейков» о российской армии, но через месяц обвинение ужесточили, добавив мотив «политической ненависти».

В апреле Коховцу назначили 5 лет принудительных работ. Теперь он проведет этот срок в колонии.

В последние месяцы апелляционная инстанция стала значительно чаще ужесточать наказания, исправляя «ошибки» первой инстанции.

30 июля апелляционный военный суд в Подмосковье увеличил на один год срок заключения Руслану Зинину***, стрелявшему в военкома в Усть-Илимске, с 19 до 20 лет. Суд согласился с представлением прокуратуры, которая требовала ужесточить наказание Зинину. Тот же срок прокуратура запросила во время прений в суде первой инстанции.

В сентябре Волгоградский областной суд заменил условный срок правозащитнику Игорю Нагавкину на лишение свободы в колонии-поселении в течение двух лет, также по требованию прокуратуры.





*Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

**Признана в России «иностранным агентом».

***Внесен в список «террористов и экстремистов».

Фото: Александра Астахова