Украинский омбудсмен обратился в ООН и Красный Крест в связи с казнью безоружного украинского военнослужащего

В российских военных пабликах распространили фотографии, на которых украинскому военному воткнули в грудь сувенирный меч с надписью «За Курск». На одном из фото на руках у убитого мужчины виден скотч. OSINT-аналитики геолоцировали фото — оно было сделано в Новогродовке Донецкой области, которую ВС РФ захватили в начале сентября.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН в связи с опубликованным видео, на котором, по его словам, показано, как «россияне казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками».



«Уровень варварства и кровожадности невозможно постичь. Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными!» — написал Лубинец в своем телеграм-канале.



Он обратился в международные организации, «чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России». Также, по его мнению, подобные показательные убийства преследуют цель деморализации украинского общества.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту вероятной казни украинского военнослужащего, сообщила «Украинская правда». Дело расследуется по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.



Это не первый случай казни военнопленного. В июне в офисе генпрокурора заявили, что в Донецкой области российские военные обезглавили военнослужащего ВСУ, украинские прокуроры начали расследование. Во время проведения аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны Украины. На нем лежала отрезанная голова украинского защитника. В августе омбудсмен Дмитрий Лубинец срочно обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН из-за появления в сети фото, вероятно, с телом украинского пленного, которому отрезали голову и конечности.





