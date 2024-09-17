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#Новости

В Свердловской области силовики убили мужчину, называв его «агентом украинской разведки»

17.09.2024

По их версии, он готовил подрыв машины одного из руководителей оборонного предприятия

Федеральная служба безопасности отчиталась, что при задержании силовики убили мужчину, подозреваемого в подготовке подрыва автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области. На опубликованных ТАСС кадрах тело полностью заблюрено, видна только рука с пистолетом.

По версии силовиков, при задержании подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и был убит.

В сообщении ФСБ 40-летнего россиянина называют «агентом» Главного управления разведки Минобороны Украины и членом запрещенной в России украинской националистической организации.

Как утверждает ведомство, убитый «по заданию кураторов» изготовил бомбу для подрыва машины одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области. Против россиянина было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Его пытались задержать, когда он якобы прятал взрывное устройство в тайник.

На месте убийства силовики изъяли пистолет Макарова, радиоуправляемую бомбу и средства связи, с помощью которых россиянин «общался с украинскими разведчиками», отметили в ФСБ, добавив, что дома у мужчины провели обыски, при которых нашли инструкции и компоненты для изготовления взрывчатки.

По данным «Агентства»*, это 16-й человек, которого убили в России и на оккупированных украинских территориях в рамках дел о сотрудничестве с украинскими спецслужбами с начала полномасштабного вторжения в Украину. У пяти убитых в сообщениях не было указано гражданство, один был белорусом, остальных госагентства назвали россиянами. По официальным сообщениям, все они были убиты при вооруженном сопротивлении.

*Признаны в России «иностранными агентами».

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