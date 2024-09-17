В Свердловской области силовики убили мужчину, называв его «агентом украинской разведки»

Федеральная служба безопасности отчиталась, что при задержании силовики убили мужчину, подозреваемого в подготовке подрыва автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области. На опубликованных ТАСС кадрах тело полностью заблюрено, видна только рука с пистолетом.

По версии силовиков, при задержании подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и был убит.

В сообщении ФСБ 40-летнего россиянина называют «агентом» Главного управления разведки Минобороны Украины и членом запрещенной в России украинской националистической организации.

Как утверждает ведомство, убитый «по заданию кураторов» изготовил бомбу для подрыва машины одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области. Против россиянина было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Его пытались задержать, когда он якобы прятал взрывное устройство в тайник.

На месте убийства силовики изъяли пистолет Макарова, радиоуправляемую бомбу и средства связи, с помощью которых россиянин «общался с украинскими разведчиками», отметили в ФСБ, добавив, что дома у мужчины провели обыски, при которых нашли инструкции и компоненты для изготовления взрывчатки.



По данным «Агентства»*, это 16-й человек, которого убили в России и на оккупированных украинских территориях в рамках дел о сотрудничестве с украинскими спецслужбами с начала полномасштабного вторжения в Украину. У пяти убитых в сообщениях не было указано гражданство, один был белорусом, остальных госагентства назвали россиянами. По официальным сообщениям, все они были убиты при вооруженном сопротивлении.

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Признаны в России «иностранными агентами».