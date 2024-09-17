В Facebook* и Instagram* заблокировали аккаунты RT и «России сегодня»

Владелец Facebook компания Meta* заявила в понедельник, что запрещает RT, «Россия сегодня» и другие российские государственные СМИ на своих платформах, отметив, что эти издания использовали обманную тактику для проведения тайных операций влияния в интернете.



«После тщательного рассмотрения мы расширили наши меры по борьбе с российскими государственными СМИ. Теперь «Россия сегодня», RT и другие связанные с ними организации запрещены в наших приложениях по всему миру за деятельность, связанную с иностранным вмешательством», — цитирует Reuters заявление социальной сети. По словам представителей компании, введение запрета начнется в ближайшие дни. Помимо Facebook, к приложениям Meta относятся Instagram, WhatsApp и Threads.

Несмотря на то что Meta в России признали «экстремистской» организацией еще в ноябре 2022 года, компания не предпринимала жестких шагов по отношению к российским государственным СМИ, ограничиваясь блокировкой рекламы и уменьшением охвата их постов.



Однако после того, как в начале месяца Соединенные Штаты предъявили обвинения в отмывании денег двум сотрудникам RT в связи с тем, что они планировали нанять американскую компанию для производства онлайн-контента с целью повлиять на выборы 2024 года, ситуация изменилась. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что страны должны относиться к деятельности российской государственной вещательной компании RT так же, как к тайным разведывательным операциям.





*Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана «экстремистской» и запрещена в России.